Una churrería en Canarias, escenario de una agresión surrealista: le habían echado una y otra vez del local

Dos hombres acusados de resistirse a la Guardia Civil y la Policía Local y golpear a varios agentes tras alterar el orden en una churrería en Canarias, ubicada en Moya, en Gran Canaria, después de haber bebido alcohol en el local, se enfrentarán este martes a solicitudes de condena de tres y dos años de cárcel.
Los dos comparecen ante la Audiencia de Las Palmas procesados por un delito de atentado a agente de la autoridad, otro de lesiones y tres más de lesiones leves, para responder de unos hechos ocurridos en octubre de 2020.
Según la Fiscalía, ese día, tras acudir al establecimiento “durante las horas centrales del día y acompañados de un amigo”, estuvieron bebiendo, “molestando a clientes y trabajadores”, siendo echados varias veces por la Guardia Civil y regresando al rato.
La acusación pública añade que la situación se fue repitiendo hasta las 20.00 horas, cuando uno de los acusados, “pese a ser requerido nuevamente para que no entrase en el establecimiento, se introdujo de nuevo dentro del mismo, siendo seguido por el agente de la Guardia Civil” al que presuntamente atacó en primer lugar.
“Lanzó un puñetazo contra el agente”
El guardia -prosigue el fiscal- “le requirió para que abandonara el establecimiento, momento en el que, con intención de quebrantar el principio de autoridad, extendiendo ambas manos, lanzó un puñetazo contra el agente, golpeando al mismo y emprendiendo la huida a la carrera”.
El texto agrega que, entonces, un policía local de Moya que se encontraba con otros tomando un café, “intervino para ayudar a la Guardia Civil, agarrando al acusado de la ropa para evitar que se marchara”, si bien aquel, “con idéntico ánimo de quebrantar el principio de autoridad, se zafó” de él, provocando que se cayera al suelo.
El relato de la Fiscalía prosigue señalando que, “una vez fuera del establecimiento, agentes de la Guardia Civil, empleando la fuerza mínima imprescindible, lo redujeron en el suelo y le colocaron los grilletes, momento en el que propina una patada en la rodilla” a uno de sus captores.
El segundo acusado
Los agentes habían logrado finalmente reducirlo cuando el segundo acusado “se aproximó a ellos y le propinó una patada” a uno de los guardias civiles, quienes, por último, acabaron deteniendo a ambos, conforme al escrito.
Como consecuencia de estos hechos, uno de los agentes sufrió una contusión torácica y herida en el brazo izquierdo; otro, policontusiones; un tercero, contusión en la rodilla izquierda que precisó de una primera asistencia facultativa y tratamiento médico y quirúrgico posterior; y el último, contusión en la muñeca derecha.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que se imponga al primero de los acusados la obligación de indemnizar a uno de los agentes con cantidades que suman, en conjunto, 28.602 euros, y a otro con 1.671 euros, en tanto que reclama que el segundo acusado compense los daños que presuntamente provocó a un tercer agente con 1.285 euros.
La vista oral del juicio por estos hechos, a cargo de la sección primera de la Audiencia Provincial, se iniciará este martes en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, donde está programado que prosiga un día más tarde, el miércoles 17.