La churrería de Santa Cruz en la que la gente hace cola por su receta única

No es fácil encontrar sitio en esta churrería de Santa Cruz, sobre todo los fines de semana, cuando muchísima clientela hace cola para encontrar una mesa en la que poder degustar sus churros. Sencillamente, no les importa esperar.
El bar churrería Presidente, en el Mercado Nuestra Señora de África, sigue siendo un lugar sumamente concurrido pese a que el Rastro santacrucero haya abandonado la ubicación que provocó un trasiego muy importante de personas durante décadas.
Pese a que este bar churrería ofrece otros productos, los clientes se inclinan, claramente, por probar sus churros acompañados de chocolate o de café.
El sencillo producto de las churrerías
Los churros forman parte del imaginario gastronómico popular y se han convertido en un icono de la cocina tradicional española. Elaborado a partir de una masa simple de harina, agua y sal, sigue siendo un clásico en desayunos y meriendas en establecimientos de toda España. Su origen no está del todo claro, aunque diversas teorías señalan que podrían haber surgido como una receta de pastores que necesitaban un alimento sencillo, económico y rápido de preparar.
En la actualidad, los churros se han reinventado y han dado lugar a múltiples variantes, desde los tradicionales en forma de lazo hasta los rellenos de chocolate, crema o dulce de leche. Su consumo aumenta de forma notable en festividades populares y ferias, donde se sirven recién hechos y acompañados de chocolate caliente. La expansión del producto ha traspasado fronteras y es habitual encontrarlo en otros países, especialmente en mercados y puestos callejeros.
Más allá de su carácter tradicional, los churros representan un fenómeno cultural y económico. Las churrerías siguen siendo un negocio en auge en muchas ciudades, y el producto se mantiene como una referencia gastronómica para turistas y locales. Su permanencia en la mesa española demuestra que algunas recetas sencillas conservan, con el paso del tiempo, un valor que va más allá del gusto: forman parte de una identidad culinaria compartida.