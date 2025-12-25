La churrería de Santa Cruz que llena cada Navidad por sus churros irresistibles

Las churrerías de Santa Cruz de Tenerife vuelven a ser protagonista esta Navidad por las largas colas de clientes que acuden a probar sus míticos churros recién hechos.
En pleno corazón del Mercado Nuestra Señora de África, el bar churrería Presidente se consolida como un punto de encuentro imprescindible para quienes buscan empezar el día con una taza de chocolate caliente y churros crujientes, sobre todo en estas fechas festivas.
Un clásico santacrucero que nunca pasa de moda
A pesar de que el histórico Rastro de Santa Cruz ya no transita por la zona, la clientela fiel mantiene vivo el ambiente del mercado. Cada fin de semana, cientos de personas hacen cola con paciencia para encontrar mesa en uno de los lugares más emblemáticos de la gastronomía popular tinerfeña.
El secreto, según muchos de sus visitantes habituales, está en la receta artesanal que el establecimiento mantiene desde hace décadas: una mezcla perfecta de sabor, textura y tradición. Aunque el local ofrece otros productos, los preferidos siguen siendo los churros acompañados de chocolate o café recién hecho, un capricho que combina nostalgia y sabor genuino.
La esencia del churro tradicional
Los churros forman parte esencial de la cultura gastronómica española y son, para muchos, el desayuno perfecto de los fines de semana y días festivos. Su receta, elaborada a base de harina, agua y sal, ha resistido el paso del tiempo, manteniéndose como un símbolo de la cocina casera.
Con el auge de nuevas tendencias, han surgido versiones rellenas o bañadas en chocolate, pero el encanto de los churros tradicionales recién fritos sigue atrayendo tanto a residentes como turistas. Especialmente en días navideños como hoy, degustar unos churros calientes se convierte en una tradición tan reconfortante como única.