La comunidad china en Canarias refuerza su vínculo con la ULL

Amplitud, progreso y sabiduría. Son tres de los atributos que la cultura china asocia al dragón, la figura protagonista del grabado entregado ayer al rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, por Changshuan Zhouluo, presidente de la Asociación para la Promoción Comercial y Turística de China con Canarias, y por Caiyun Han, presidenta de la Asociación para la Promoción y Divulgación de la Cultura y el Idioma Chino en Canarias, durante la firma de un convenio destinado a reforzar los lazos entre ambas partes.
Aún queda mucho por concretar, pero el protocolo acordado entre las tres entidades representa un primer paso para trabajar conjuntamente. El acuerdo busca establecer un marco de colaboración para promocionar y divulgar la cultura china en Canarias mediante proyectos educativos, culturales, de investigación, de extensión universitaria y de internacionalización que fortalezcan los vínculos entre las Islas y un país asiatico cuya comunidad residente en el Archipiélago canario ronda las 30.000 personas.
“Estamos dispuestos a actuar como puente y vínculo en todos los ámbitos -cultural, educativo y otros- y a apoyar con todos nuestros esfuerzos el desarrollo de los distintos proyectos de la universidad”, afirmó la presidente de la asociación cultural, Caiyun Han, quien definió el convenio con una metáfora inspiradora: “Plantemos juntos en esta tierra de Tenerife la semilla de la esperanza y esperemos que arraigue, florezca y dé frutos abundantes”.
Un acuerdo estratégico
El crecimiento de China en los últimos decenios, hasta convertirse en la segunda economía mundial, y su impacto a nivel global son indiscutibles. Con un importante talento en sectores clave para el futuro, como la tecnología, el país asiático se ha consolidado como un actor fundamental en ciencia y educación superior. Con este acuerdo, la ULL refuerza un acercamiento estratégico con la región oriental, una de las “asignaturas pendientes” de la institución. “Mantenemos fuertes vínculos con África y América. Pero con Asia debemos fortalecer nuestras relaciones”, afirma el rector de la ULL, Francisco García.
El convenio firmado ayer no es el primero entre la ULL y la comunidad china. En 2017 se firmó un primer protocolo general de colaboración con la Asociación Socio-Cultural Dragón China. Este nuevo acuerdo, con vigencia de cuatro años y posibilidad de prórroga por un periodo similar, va más allá, integrando la universidad con, por un lado, la asociación vinculada a la promoción y divulgación cultural, y por otro, la que se relaciona con la actividad económica, comercial y turística del país. Entre las iniciativas concretas que podrían surgir del convenio, las asociaciones chinas destacan su intención de abrir en Tenerife una segunda sede del Instituto Confucio en la ULL, actualmente presente en el Archipiélago únicamente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Changshuan Zhouluo: “Para hacer negocios hay que conocer la cultura”
El convenio firmado ayer entre la comunidad china en Canarias y la ULL pone de relieve el papel fundamental de la cultura en los negocios internacionales. “Vender en un bazar o abrir un restaurante es relativamente sencillo, pero para desarrollar negocios más complejos es necesario entender bien a las personas, sus hábitos y su cultura”, señala Changshuan Zhouluo, presidente de la Asociación para la Promoción Comercial y Turística de China con Canarias.
A pesar de ser la segunda economía mundial y contar con influencia tecnológica y política que la posicionan como un territorio estratégico de futuro, España y Canarias aún mantienen cierta distancia con Pekín. “Mucha gente aquí aún no nos conoce en profundidad. Queremos promover el intercambio cultural y educativo, fortalecer la enseñanza del idioma y organizar actividades culturales en la universidad. Cuanto más conocen, más interés surge”, afirma Changshuan.
Además, según el presidente de la asociación comercial, Tenerife representa un lugar estratégico para China, tanto en mercados como el de los coches eléctricos, como por su proximidad al continente africano, donde la comunidad china tiene una presencia destacada. Una Isla en la que reside desde hace 26 años. “La mayoría de la comunidad china está muy contenta, aprecia la gastronomía, la cultura y la apertura de la gente local”, concluye.