Tres cupones premiados de la ONCE dejan 120.000 euros en Canarias

El Cuponazo de la ONCE ha repartido 120.000 euros en Canarias en el sorteo celebrado el 26 de diciembre de 2025, con tres cupones premiados con 40.000 euros cada uno.
Uno de los premios fue vendido por Antonia Ramírez, agente de la ONCE desde agosto de 2001, que repartió un cupón premiado con 40.000 euros desde su punto de venta situado en Mercalaspalmas y en la calle Benteguise, número 1, en el Cruce de Melenara, en Telde.
Se trata del tercer premio que concede en lo que va de año, alcanzando un total de 150.000 euros repartidos en 2025.
Otro de los cupones agraciados fue vendido por Víctor Manuel Domínguez, vendedor de la ONCE desde junio de 2015, en su punto de venta ubicado en Leroy Merlín de Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria.
El tercer premio del Cuponazo fue distribuido por María Concepción Goyes, vendedora de la ONCE desde marzo de 2024, en su zona de venta situada en la Playa de Arinaga y en el casco urbano de Agüimes.
El Cuponazo de la ONCE
El Cuponazo de la ONCE se celebra todos los viernes y tiene un precio de tres euros. Ofrece un premio principal de seis millones de euros a las cinco cifras y serie, además de 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado.
Con el modelo denominado “por los lados puedes ser ganador”, se reparten también premios que oscilan entre 500 euros y el reintegro del importe jugado.
Los cupones de la ONCE se comercializan a través de más de 19.000 vendedores y vendedoras en todo el país, así como mediante la página web oficial de la organización y en establecimientos colaboradores autorizados.