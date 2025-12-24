Denuncian un foco de suciedad con ratas y cucarachas en un popular barrio de Tenerife: “Acaben de una vez con este basurero”

Vecinos de El Fraile, el popular núcleo del municipio de Arona, denunciaron ayer a este periódico un foco de suciedad en la calle Lanzarote, concretamente a la altura del número 82.
Los residentes en la zona se muestran indignados con lo que viven desde hace meses. Se quejan de malos olores, pero sobre todo de que la basura acumulada supone un peligro para la salud, ya que, aseguran, los desechos depositados han atraído a ratas y cucarachas.
Además, recuerdan que el solar, de propiedad privada, se encuentra con las vallas en el suelo, por lo que el peligro es mayor para las personas que transitan por la acera, incluidos niños y niñas, por lo que reclaman al Ayuntamiento de Arona que “tome cartas en el asunto”, adopte “medidas de seguridad” y “acabe de una vez con este basurero” en el núcleo sureño.