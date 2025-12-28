Una serie de desperfectos obligan a intervenir el puente de una de las principales vías de acceso a Santa Cruz

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Carreteras, ejecutará obras de rehabilitación y refuerzo del puente situado en la autovía TF-4, aproximadamente en el punto kilométrico 1+800, en la entrada a Santa Cruz de Tenerife desde el sur. La infraestructura se localiza sobre el Puerto de la Hondura.
El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1.032.111 euros, incluido el IGIC, y un plazo estimado de ejecución de cinco meses, que comenzará a computarse a partir de la adjudicación del contrato.
El consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga, señaló que la actuación se impulsa tras detectarse, durante una visita técnica, distintos desperfectos en el viaducto que requieren una intervención para garantizar su adecuado mantenimiento y conservación.
Asimismo, indicó que se trata de una obra que afecta a una de las principales vías de acceso y salida de la capital, con un tránsito elevado.
Los trabajos previstos incluyen la eliminación y retirada del hormigón deteriorado, la reposición de este material y la pasivación del acero oxidado, así como la sustitución de las barras de acero del puente.
También se contempla la limpieza de las superficies que queden expuestas tras la retirada del hormigón dañado y la aplicación de productos de conexión que refuercen la unión entre el hormigón existente y el nuevo.
Además, el proyecto prevé la instalación de bajantes de drenaje con el objetivo de evitar que el agua de escorrentía circule por la superficie de los elementos estructurales del puente.