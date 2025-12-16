La DGT lo confirma: intensificará los controles en Canarias por Navidad

La Dirección General de Tráfico (DGT) activará a lo largo de esta semana una nueva campaña de vigilancia y control del consumo de alcohol y drogas con el objetivo de frenar conductas de alto riesgo en las carreteras, tanto urbanas como interurbanas, de Canarias.
La iniciativa fue presentada por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, junto a la jefa provincial de la DGT en Las Palmas, Eva Canitrot, el responsable provincial de Tráfico en Santa Cruz de Tenerife, Fulgencio Marín, y la delegada autonómica de STOP Accidentes, Zeltia Rodríguez, según informó la Delegación del Gobierno.
Durante este operativo especial, que se extenderá hasta el 21 de diciembre, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las policías locales intensificarán los controles preventivos para detectar el consumo de alcohol y otras sustancias al volante. El alcohol sigue siendo la segunda causa concurrente más habitual en los siniestros de tráfico registrados en las vías.
Los datos de la DGT
Los datos oficiales reflejan que en 2024 el alcohol estuvo presente en el 12% de los accidentes de tráfico, mientras que en el caso de los siniestros con víctimas mortales su presencia se elevó al 28%, con 273 casos vinculados a esta sustancia.
Pestana advirtió de que ponerse al volante tras haber bebido incrementa entre dos y quince veces la probabilidad de sufrir un accidente, además de agravar las consecuencias de las lesiones en caso de siniestro. “No solo aumenta la accidentalidad, sino también la mortalidad”, subrayó.
El delegado del Gobierno hizo especial hincapié en la necesidad de reforzar la concienciación en los días previos a la Navidad, un periodo marcado por celebraciones y desplazamientos. “Es fundamental extremar la precaución cuando el consumo de alcohol va acompañado del uso del coche o la moto”, señaló.
En este sentido, recordó que incluso con niveles de alcoholemia dentro de los límites legales, el riesgo sigue existiendo. “Aunque creamos mantener plenas capacidades, cualquier ingesta de alcohol eleva la posibilidad de sufrir un accidente. La única tasa realmente segura es 0,0%”, concluyó.