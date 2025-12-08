El gigantesco dique flotante de 22.000 toneladas que llegará a Tenerife muy pronto para un salto tecnológico sin precedentes

El dique flotante Hidramar Ultra 22000, del astillero Huarun Dadong Dockyard (HRDD) y que realiza pruebas técnicas en Shanghái, se espera en el puerto de Santa Cruz de Tenerife para 2026.
Esta pieza de infraestructura, valorada como de próxima generación, “está destinada a consolidar al archipiélago como el principal centro de reparaciones navales” del Atlántico para la flota con operativa en África Occidental, según ha indicado el Grupo Hidramar en un comunicado.
Además destaca que el nuevo dique “eleva significativamente el potencial” de servicio al poder recibir buques de hasta 22.000 toneladas, capacidad de izada que “no es solo un aumento de volumen, sino una mejora tecnológica clave”, ya que el dique incorpora sistemas de estabilidad avanzados y “está optimizado” para facilitar tareas especializadas, tales como el mantenimiento en altura y la inspección interna mediante instrumentación telescópica.
El presidente de Astilleros de Tenerife, Jonathan Pérez, destacó en Shanghái que este activo “va más allá del plano técnico, para convertirse en un factor de desarrollo regional”, resaltando que la llegada de esta plataforma de ingeniería supondrá “un punto de inflexión en las reparaciones navales”.
“No solo transformaremos las operaciones en las Islas Canarias, sino que incrementaremos nuestra posición competitiva para atraer capital internacional y consolidarnos al más alto nivel global”, apuntilló.
Además con ello, el Grupo Hidramar busca “reducir drásticamente los tiempos de inactividad” de los buques gracias a una infraestructura integrada que permite un inicio “inmediato” de las reparaciones.
El Hidramar Ultra 22000, puntualizan, “será crucial para mantener la alta” disponibilidad de las flotas globales que utilizan Canarias como punto estratégico de tránsito.