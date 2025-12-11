Crítica situación del Banco de Sangre en Canarias: existencias para un día y solo para urgencias

La situación de las existencias en el Banco de Sangre es “la más crítica que he visto nunca” denunció una trabajadora a DIARIO DE AVISOS, lo que ha obligado a Sanidad a realizar un llamamiento urgente para donar sangre de todos los grupos.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CC.OO.) confirmó que los niveles de stock de hemoderivados en cinco de los ocho grupos están en rojo -es decir, con reservas que apenas alcanzan para un día- y un escenario especialmente grave en el grupo 0 negativo, solo disponibles para atender Urgencias.
El sindicato alertó de que, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, hay en estos momentos alrededor de una decena de bolsas de 0 negativo, cuando una sola urgencia vital “puede requerir más unidades de las disponibles”. Además, lamenta que “se realizan llamamientos urgentes a la población, pero sin una respuesta organizativa y de gestión a la altura”.
La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud hizo un llamamiento urgente para donar sangre de todos los grupos sanguíneos ante el descenso de las donaciones y el incremento de la demanda que se registró en el pasado puente de la Constitución.
La Consejería ha reforzado este llamamiento a través de las redes sociales y ha elevado el número de SMS enviados a los donantes registrados en su base de datos con el objetivo de promover las extracciones e incrementar el stock de hemoderivados de cara a los próximos días.
Para poder ser donante es necesario tener entre 18 y 65 años (hasta 60 si es su primera donación), pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada.
Por otro lado, en referencia a la situación laboral en el Banco de Sangre, CC.OO. reprocha al director del SCS, Adasat Goya, que sostenga “falsamente” que cuenta con un “convenio propio” y que las listas de contratación están caducadas. El nuevo director general, Francisco Rodríguez, no ha aportado ni un plan de refuerzo de personal y medios, ni una hoja de ruta para blindar el servicio.