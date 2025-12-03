Ya hay fecha para el primer eclipse solar de 2026: “Un anillo de fuego en el cielo”

El primer eclipse solar del año 2026 ya tiene fecha marcada en el calendario astronómico: 17 de febrero. Ese día tendrá lugar un eclipse solar anular, un fenómeno en el que la Luna se alinea con el Sol, pero no llega a cubrirlo por completo debido a que se observa ligeramente más pequeña desde la Tierra. El resultado es el conocido “anillo de fuego”, un borde luminoso que enmarca al disco lunar y que convierte al evento en uno de los más espectaculares del firmamento.
Según las previsiones astronómicas, este eclipse será visible de forma plena únicamente en la Antártida, donde se podrá observar la fase anular. El extremo sur de Sudamérica verá un eclipse parcial al amanecer, mientras que por la tarde la parcialidad podrá apreciarse en Botsuana, Lesoto, Madagascar, Mozambique, Tanzania y Zimbabue.
El eclipse del 17 de febrero será el número 61 de la serie Saros 121, un ciclo que incluye un total de 71 eclipses solares. Todos los eclipses de esta familia ocurren en el nodo ascendente de la órbita lunar, desplazándose progresivamente hacia el sur con cada repetición. Durante este fenómeno, el Sol se encontrará en la constelación de Acuario. Además, tendrá una magnitud de 0,963, lo que indica que la cobertura solar será muy próxima a la totalidad, aunque sin llegar a ella.
¿Por qué será un eclipse anular?
Un eclipse solar se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre nuestro planeta. Sin embargo, al tratarse de un cuerpo que gira en una órbita elíptica, la distancia entre la Luna y la Tierra no es siempre la misma: puede encontrarse a unos 363.300 kilómetros en el perigeo o alejarse hasta 405.500 kilómetros en el apogeo.
Cuando un eclipse ocurre cerca del apogeo, el tamaño aparente de la Luna es menor que el del Sol, por lo que no consigue cubrirlo por completo. En estas condiciones se produce un eclipse anular, caracterizado por ese brillante “anillo de fuego”.
El eclipse del 17 de febrero abrirá un año astronómicamente intenso: apenas meses después, en agosto de 2026, tendrá lugar un eclipse solar total que sí será visible en España, incluyendo Canarias.