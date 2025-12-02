Llega la superluna de diciembre 2025: cuándo y dónde verla desde Canarias

La superluna de diciembre 2025 alcanzará su máximo esplendor la noche del jueves y será visible desde Canarias, ofreciendo un espectáculo ideal para alzar la mirada hacia el cielo.
Será la llamada “Luna Fría”, aquella que en el calendario astronómico marca el cierre del año y que, en esta ocasión, aparecerá especialmente luminosa sobre el horizonte.
En ese momento, la Luna estará llena y coincidirá con su punto orbital más cercano a la Tierra —el perigeo—, lo que la convertirá en una superluna: un fenómeno que puede hacer que el satélite natural se vea algo mayor y más brillante de lo habitual, tal y como explica la NASA.
El Archipiélago tendrá una gran oportunidad para disfrutar de esta noche excepcional. Aun así, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé nubosidad alta durante la segunda mitad del día en la provincia de Las Palmas y en el norte de las islas más montañosas, una bruma ligera que no siempre impide ver la Luna, pero que puede suavizar su presencia.
El momento más oportuno para contemplar la superluna de diciembre 2025 en todo su esplendor será poco después de las 3.00 horas de la madrugada del 4 de diciembre.
Cada año se producen varias superlunas, fruto de la danza orbital entre la Tierra y su satélite. A veces pasan desapercibidas y otras se convierten en un acontecimiento para los observadores nocturnos. Esta promete formar parte del segundo grupo.
Para disfrutar del fenómeno, las zonas recomendadas son aquellas con horizonte limpio y baja contaminación lumínica: playas abiertas al Atlántico, costas, acantilados, miradores rurales, zonas altas de montaña o llanuras costeras lejos de las luces urbanas. Si es posible desplazarse a puntos elevados —miradores del norte o sur de las Islas, acantilados o playas con vista libre al mar— la percepción del disco lunar puede resultar aún más espectacular, recortado sobre el cielo y brillando con una intensidad única.