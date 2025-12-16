Eder Maestre deja de ser entrenador del Costa Adeje Tenerife Egatesa

El Costa Adeje Tenerife Egatesa y los entrenadores del primer equipo, Eder Maestre y Jon Ander Alonso (segundo técnico), decidieron ayer separar sus caminos de mutuo acuerdo, tras la decisión personal adoptada por el técnico bilbaíno.
Eder Maestre llegó al Costa Adeje Tenerife en junio de 2024, procedente de la Real Sociedad, donde había trabajado durante las tres temporadas anteriores como segundo entrenador del primer equipo femenino, tras desarrollar gran parte de su carrera como entrenador en el fútbol del País Vasco. Maestre cierra así su etapa en el Costa Adeje Tenerife
Durante la temporada 2024/2025, Maestre afrontó su primera experiencia como primer entrenador en una liga profesional, liderando al equipo en un curso especialmente significativo para la entidad, marcado por el décimo aniversario consecutivo del club en la élite del fútbol femenino nacional y la consolidación del proyecto deportivo en la Liga F.
En este periodo al frente del equipo, ha dirigido un total de 46 partidos oficiales entre Liga F y Copa de la Reina, con un balance de 18 victorias, 15 empates y 13 derrotas. En su primera temporada completa, el conjunto tinerfeño acabó en una meritoria sexta posición, con 42 puntos, superando los registros de campañas anteriores del club y consolidando una identidad reconocible: un equipo correoso, competitivo y muy sólido en lo colectivo, destacando diez partidos sin encajar gol.
En la presente campaña, Maestre ha dado un paso más en la evolución del proyecto. Tras 14 encuentros, el Costa Adeje Tenerife Egatesa ocupa la quinta plaza en la Liga F Moeve, con 24 puntos, gracias a seis victorias, seis empates y solo dos derrotas. El equipo ha destacado por su rendimiento como visitante, llegando a ser, por momentos, el mejor de la categoría lejos de casa, y por su fiabilidad defensiva, siendo el tercer conjunto menos goleado. Todo ello, compitiendo de tú a tú ante los grandes del campeonato, plantando cara al FC Barcelona y logrando empatar y vencer a Madrid y Atlético.
El comienzo de la temporada destaca por ser de los mejores de la historia desde el ascenso a Primera División, en 2015. Los datos de estas 14 jornadas lo avalan: seis partidos sin encajar gol y cinco encuentros sin recibir un tanto al comienzo del curso.
La Fundación Tenerife Costa Adeje se suma al “Árbol de los Sueños”
La Fundación Canaria Tenerife Costa Adeje se suma, en esta nueva andadura, a la participación que el club tinerfeño lleva teniendo varios años en el programa “El Árbol de los Sueños”, de CaixaBank, que trabaja para que los niños en situación de vulnerabilidad reciban estas Navidades el regalo que han pedido en sus cartas. Se trata de una iniciativa solidaria que pone en valor la dedicación, el cariño y la atención que implica hacer realidad la ilusión de cada menor.
En esta ocasión, la Fundación ha colaborado de manera significativa con regalos para que los más pequeños puedan disfrutar de lo pedido, reafirmando su compromiso con esta acción solidaria, que apoya desde hace varios años.