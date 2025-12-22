El 25.412, quinto premio de la Lotería de Navidad

El número 25.412 ha sido agraciado con uno de los quintos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, cantado a las 10:46 horas (hora canaria) en el Teatro Real de Madrid.
Este premio está dotado con 60.000 euros a la serie, lo que supone 6.000 euros por décimo.
Este número ha regado sobre todo Málaga, con 137 series en la administración número 14, y Madrid, con 54 series en la administración 288, pero también ha llegado en menor medida a otras administraciones de Almería, de nuevo Madrid, y de las provincias de Salamanca, Sevilla, Zaragoza y Granada.
El número fue cantado por los niños de San Ildefonso en el quinto alambre de la sexta tabla. Los niños Agustín Nicanor Bikoro Mangue y Axiel Kyron Abas Limbaga, han cantado número y premio, e Isabella Palacios Murillo y Santiago Javier Gutiérrez Rueda, han extraído las bolas.
Los premios de la Lotería de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.
Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.
Los premios de la Lotería de Navidad superiores a 40.000 euros están sujetos a tributación, conforme a la normativa vigente. Los décimos premiados podrán cobrarse desde la misma tarde del sorteo en las entidades bancarias autorizadas y administraciones oficiales.