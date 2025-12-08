El sector noroeste de San Isidro tendrá una ciudad deportiva y un gran parque

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha adjudicado la redacción del proyecto de urbanización del sector noroeste de San Isidro y el estudio de impacto ambiental, un paso clave para la transformación planificada de uno de los espacios estratégicos del núcleo más poblado del municipio.
Este ámbito objeto de actuación se encuentra localizado en la zona próximo al campo de fútbol La Palmera y dicho proyecto definirá las infraestructuras, dotaciones y espacios públicos de un nuevo sector con una superficie de 127.410,30 metros cuadrados, en el que se prevé una ciudad deportiva y equipamientos públicos en una superficie de casi 20.000 metros cuadrados; un gran parque urbano, jardines y una plaza, que ocuparán 18.900 metros cuadrados de espacios libres, y una zona residencial con la construcción estimada de 874 viviendas, de las que el 40% serán viviendas de alquiler asequible.
Esta ordenación permitirá equilibrar el desarrollo del núcleo, dotarlo de nuevos servicios y atender la creciente demanda residencial. La inversión global prevista supera los 13 millones de euros. Con la adjudicación formalizada, el Ayuntamiento avanza en la planificación técnica necesaria para ordenar un área clave para el crecimiento futuro de San Isidro, dotándolo de equipamientos, vivienda y espacios públicos que refuercen su papel como motor demográfico y económico del municipio.
El alcalde, José Domingo Regalado, subraya que “la adjudicación de la redacción del proyecto supone un paso firme hacia un San Isidro más moderno, accesible y dotado de servicios públicos de calidad”.