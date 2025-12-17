El universo musical de los Óscar y el de John Williams vertebrarán la vigésima edición de Fimucité

El XX Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité), que se celebra del 3 al 19 de julio de 2026, va a estar configurado a partir de bandas sonoras nominadas y galardonadas en los Óscar y del universo del compositor estadounidense John Williams. Así lo expuso ayer su director, el compositor y director de orquesta Diego Navarro, en un encuentro informativo en el que también participaron Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife; José Carlos Acha, consejero insular de Cultura; Dimple Melwani, consejera delegada de Turismo, y Purificación Dávila, concejala del Ayuntamiento de la capital tinerfeña.
Durante la cita se presentaron dos piezas audiovisuales, una correspondiente al anuncio de la próxima edición del festival, dirigida por Sergo Méndez, y otra conmemorativa que da cuenta de la historia de la muestra dedicada a la música concebida para el cine.
‘STAR WARS’
Una de las propuestas más sobresalientes del festival para el próximo año se desarrollará el viernes 17 y el sábado 18 de julio, cuando el público podrá disfrutar del espectáculo Star Wars: A New Hope In Concert, gracias a una licencia exclusiva de Disney. La Sinfónica de Tenerife interpretará en directo la partitura de John Williams mientras se proyecta la película que inició la saga en 1977. Al frente estará la compositora y directora irlandesa Eímear Noone, que hizo historia en 2020 al convertirse en la primera mujer en dirigir la orquesta de la gala de los Premios Óscar.
La celebración de la música del compositor que ostenta el récord de nominaciones a los Óscar incluye el 16 de julio, en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife, el estreno en España de John Williams reimagined. Producido y narrado por Robert Townson, este recital ofrece una visión íntima y renovada de la obra del maestro. El concierto contará con arreglos especiales del pianista Simone Pedroni, acompañado por la flauta de Sara Andon y el chelo de Cecilia Chan. Juntos rescatarán joyas musicales de films como La lista de Schindler, Memorias de una geisha, Harry Potter y Hook.
El broche de oro del festival llegará el domingo 19 de julio con la Fimucité 20 Red Carpet Gala. El concierto, interpretado por la Sinfónica de Tenerife y el Tenerife Film Choir, estará dirigido por Diego Navarro y consistirá en un emocionante recorrido por grandes partituras nominadas y ganadoras del Óscar. El programa incluirá obras maestras de películas como El mago de Oz, Ben-Hur, Lawrence de Arabia, E.T., el extraterrestre, Carros de fuego, Bailando con lobos, Titanic, El paciente inglés y Dune. De esta manera, por primera vez el público podrá disfrutar de tres conciertos sinfónicos, en lugar de los dos tradicionales.
Las entradas para las dos funciones de Star Wars: A New Hope In Concert, el recital John Williams reimagined y el concierto de clausura Fimucité Red Carpet Gala ya están a la venta en la taquilla del Auditorio de Tenerife y a través de Internet.
Además, Fimucité 20 desarrollará su programación más allá del espacio escénico de la capital tinerfeña con actividades para todos los públicos. Aquí figuran, por ejemplo, las proyecciones de cine de verano en la plaza de Residencial Anaga y los conciertos al aire libre de la Banda Municipal de Santa Cruz de Tenerife y la Pop Culture Band.
La vertiente formativa continuará siendo un pilar esencial con la Fimucité Film Scoring Academy, reuniendo a destacados profesionales de la industria y a los compositores invitados en un ciclo de clases magistrales y mesas redondas abiertas al público y a estudiantes.