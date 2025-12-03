España, la máquina perfecta, revalida el título europeo (3-0)

La selección española femenina de fútbol se coronó de nuevo campeona de la Liga de Naciones después de ganar con autoridad por 3-0 a Alemania gracias a una magnífica segunda mitad donde, liderada por Claudia Pina, sometió con fútbol y contundencia a su rival, desarbolada en un Estadio Riyadh Air Metropolitano que vivió una noche histórica.
Y todo con un Metropolitano histórico, que reunió a 55.843 espectadores, nuevo récord de asistencia a un partido de la selección femenina, que recompensó este apoyo con su fútbol y un tercer título en menos de tres años, un consuelo de mucho valor para la amargura de la pasada Eurocopa y que confirma que este equipo tiene aún margen para seguir en una cima a la que le ha costado llegar y de la que parece que no se quiere bajar de la mano de una Sonia Bermúdez que inicia del mejor modo posible su periplo al frente de la Roja.
España salió, tras el descanso, tirando de dominio y contundencia, lo que le permitió por primera vez en su historia desarbolar a la que ha sido su bestia negra.
La selección desató una tormenta sobre el equipo de Christian Wück, iniciada por una Claudia Pina que tras el paso por los vestuarios afiló su colmillo. Una de sus diagonales le sirvió para conectar con Mariona Caldentey dentro del área y la balear supo aguantar para devolverle la pelota perfecta a su pie derecho. El Metropolitano estalló.
El 1-0 mostró la mejor y más ambiciosa versión de la campeona del mundo, con Aleixandri como un faro sensacional y con Alexia Putellas a mejor tono. Precisamente, la primera inició la jugada del 2-0 con una salida de balón plena de habilidad y clase y que encontró otro pie de talento como el de la futbolista del Barça Vicky López. La madrileña, zurda de 19 años, se abrió a su pierna buena en otra diagonal con la defensa resquebrajada y su parábola fue inalcanzable para Berger (2-0).
Con espacios, la campeona del mundo fue letal y Claudia Pina coronó su magnífica media hora con el 3-0 imparable para la guardameta germana. La fiesta fue total.