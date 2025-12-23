Si tienes esta especia en casa, la AESAN pide no consumirla en estos casos: supervisan la retirada para evitar riesgos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una importante advertencia este martes, 23 de diciembre de 2025, dirigida específicamente a personas con alergia a las avellanas y a las almendras por la presencia de estos alérgenos no declarados en el etiquetado de un producto de clavo molido comercializado en España.
Según la información facilitada por la AESAN, el producto afectado corresponde al clavo molido de las marcas Manjares y Jorge, en el que se ha detectado la presencia de avellanas y almendras sin que figure esta información en la etiqueta, lo que supone un riesgo para las personas alérgicas a estos frutos secos.
La notificación ha sido comunicada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras una alerta remitida por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de garantizar la retirada inmediata de los productos afectados de los canales de comercialización.
Datos de la AESAN sobre el producto afectado
- Nombre del producto: clavo molido
- Marcas comerciales: Manjares y Jorge
- Aspecto: envase de cristal
- Número de lote: 23053J
- Fecha de caducidad: 02/2026
- Peso: 37 gramos
- Condiciones de conservación: temperatura ambiente
Según la información disponible, la distribución inicial del producto se ha realizado en Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, aunque la AESAN advierte de que no se descartan redistribuciones a otras comunidades autónomas.
Como medida de precaución, la Agencia recomienda a las personas con alergia a las avellanas o a las almendras que revisen si disponen de este producto en sus hogares y, en caso afirmativo, se abstengan de consumirlo.
Desde la AESAN se insiste en que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población, ya que la alerta afecta exclusivamente a personas con alergias a los alérgenos mencionados.
Las autoridades sanitarias continúan supervisando la retirada del producto para evitar nuevos riesgos y recuerdan la importancia de comprobar el etiquetado de los alimentos, especialmente en el caso de personas con alergias alimentarias.