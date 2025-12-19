La Aesan declara una nueva alerta alimentaria en dulces de chocolate vendidos en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido una advertencia dirigida a personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche tras detectar la presencia de proteína de leche no declarada en el etiquetado de varios productos de bollería industrial con chocolate comercializados en España.
La alerta, identificada con la referencia ES2025/727 y publicada este 19 de diciembre de 2025, afecta a cañas y triángulos de chocolate de la marca Antonio y Cañizares. Según la información oficial, el consumo de estos productos no supone ningún riesgo para el resto de la población, pero sí puede tener consecuencias para quienes presentan alergia o intolerancia a la leche.
Productos afectados por la alerta de la AESAN
La notificación ha sido comunicada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras una alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana. Los productos implicados son los siguientes:
Cañas de chocolate
- Marca: Antonio y Cañizares
- Envase: barqueta de plástico transparente
- Peso: 300 gramos
- Lotes afectados: CLH080825, CLH180825, CLH090925, CLH250925, CLH171025, CLH291025, CLH261125 y CLH011225
- Conservación: temperatura ambiente
Triángulos de chocolate
- Marca: Antonio y Cañizares
- Envase: barqueta de plástico transparente
- Peso: 230 gramos
- Lotes afectados: CLH010825, CLH050825, CLH190825, CLH270825, CLH280825, CLH100925, CLH260925, CLH021025, CLH171025, CLH241025, CLH051125, CLH071125 y CLH281125
- Conservación: temperatura ambiente
Distribución y medidas adoptadas
Según los datos facilitados por la Aesan, estos productos han sido distribuidos en Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia. La información ya ha sido trasladada a las comunidades autónomas implicadas para verificar la retirada de los lotes afectados de los canales de comercialización.
Como medida de precaución, la Aesan recomienda que las personas con alergia o intolerancia a la leche que tengan estos productos en sus hogares se abstengan de consumirlos y procedan a su devolución o eliminación.
Desde el organismo sanitario insisten en que el consumo de estos dulces no comporta ningún riesgo para el resto de la población, por lo que la advertencia se limita exclusivamente a las personas sensibles a los componentes de la leche.