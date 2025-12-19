Advierten de los “falsos” huevos camperos en los supermercados: “No vuelvas a comprarlos”

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reclama que los compradores sean informados de que los huevos camperos han perdido de forma provisional esa condición, como consecuencia del confinamiento obligatorio de las gallinas ponedoras por la gripe aviar. Aunque la legislación comunitaria permite conservar el etiquetado habitual cuando existen restricciones sanitarias, la entidad considera que esta práctica vulnera el derecho del consumidor a recibir información clara y veraz, un principio básico de la seguridad alimentaria y de la transparencia comercial.
Desde que en noviembre se ordenó el encierro de las aves criadas al aire libre, los consumidores continúan abonando un sobrecoste cercano al 27 % por huevos que ya no se producen bajo las condiciones propias de la cría en libertad. Para la OCU, el valor diferencial que caracteriza a los huevos camperos y ecológicos ha quedado suspendido temporalmente, pese a que los productos siguen comercializándose al mismo precio.
En la actualidad, el precio de una docena de huevos de suelo se sitúa en torno a 3,25 euros, mientras que los camperos alcanzan los 4,13 euros, cifras que suponen máximos históricos. Desde el inicio de la crisis aviar en Estados Unidos, el encarecimiento acumulado ronda un euro por docena.
Ante esta situación, la OCU ha trasladado sus preocupaciones al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al que ha pedido la adopción de medidas correctoras y una supervisión de los márgenes comerciales. Entre sus principales reivindicaciones, la organización solicita a las autoridades que:
- Actualicen la normativa para que, incluso en escenarios excepcionales, se garantice una información clara al consumidor.
- Impongan sistemas obligatorios de comunicación tanto en el etiquetado como en los puntos de venta.
- Protejan el derecho del comprador a conocer con exactitud el origen y las condiciones reales de producción de los huevos.