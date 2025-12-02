El Banco de España no está detrás de los correos que te amenazan con difundir un vídeo sexual

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha alertado sobre una campaña de correos electrónicos fraudulentos en la que los ciberdelincuentes utilizan referencias al Banco de España para extorsionar a los usuarios. El objetivo es chantajear a las víctimas para que realicen un pago en criptomonedas Bitcoin a cambio de evitar la supuesta difusión de un vídeo privado.
Los mensajes identificados incluyen remitentes creados desde dominios sin relación con el Banco de España y contienen una imagen en formato .png donde el atacante simula tener material íntimo de la víctima. El asunto del correo suele aparecer como “Receipt confirmation” o “A la espera del pago”, aunque pueden existir otras variaciones. Además, el cuerpo del mensaje combina español e inglés y añade un pie de correo con enlaces que redirigen a la página oficial del Banco de España, con el fin de dar una apariencia de legitimidad.
El contenido del chantaje asegura que el supuesto vídeo fue obtenido gracias a un malware indetectable y amenaza con difundirlo en redes sociales y entre los contactos de la víctima si no se abona una cantidad en Bitcoin en un plazo máximo de 48 horas. Los ciberdelincuentes proporcionan una cartera en forma de código QR para realizar el pago.
Qué hacer si recibes el correo
Desde INCIBE recuerdan que, si un usuario recibe un mensaje amenazando con publicar material íntimo o sensible, no debe asumir que es legítimo. En caso de duda, recomiendan contactar con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad en el teléfono 017, donde profesionales pueden orientar sobre cómo actuar ante este tipo de extorsiones.
Si el destinatario no ha realizado el pago, la entidad aconseja reportar el correo a través de su buzón de incidentes y, posteriormente, eliminar el mensaje y bloquear al remitente para evitar nuevas comunicaciones.
En el caso de haber realizado el pago en Bitcoin, INCIBE recomienda recopilar todas las pruebas disponibles —correos, capturas de pantalla del pago, llamadas o testigos— y presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También sugiere realizar “egosurfing” para comprobar si se ha publicado algún contenido y ejercer el derecho al olvido en caso necesario. Asimismo, es aconsejable escanear el dispositivo con un antivirus si existe sospecha de malware, aunque no es habitual que este fraude llegue a infectar los equipos.
Las autoridades ya han detectado varios ejemplos de este tipo de correos fraudulentos. El INCIBE insiste en la importancia de mantener la calma, no ceder al chantaje y denunciar este tipo de estafas para evitar que otros usuarios puedan resultar afectados.