Gasta su fortuna comprando una villa de lujo en Tenerife tras estafar a más de 500 personas

Un gestor de inversiones británico que financiaba su “estilo de vida extremadamente lujoso” estafando a sus víctimas por valor de 107 millones de libras ha sido condenado a devolver solo 928.000 libras.
David Kennedy, de 72 años, operaba un fraudulento plan legal sin ganar, sin cobrar para después generar 5,8 millones de libras esterlinas del fondo Axiom Legal Financing Fund, registrado en las Islas Caimán.
Gastó su fortuna ilícita en un chalet en una estación de esquí suiza, una villa de lujo en Tenerife y la lujosa renovación de su casa en Hull.
Más de 500 personas invirtieron en el plan, que afirmaba asegurar a los prestamistas contra casos sin resolver o abogados en quiebra. Pero los ahorradores perdieron todo su dinero cuando el fondo se derrumbó en 2012.
Kennedy fue condenado por comercio fraudulento tras un nuevo juicio. En junio de 2024 fue condenado a ocho años de cárcel y se le prohibió ser director de una empresa durante 15 años.
Su beneficio por el fraude ascendió a 91.159 849 libras esterlinas, pero el juez Gregory Perrins dictaminó que sus activos realizables ascendían a una cantidad mucho menor.
Se le ordenó devolver 928.479 libras esterlinas en tres meses o enfrentarse a otros seis años y medio de cárcel en caso de incumplimiento.
En agosto de 2022, el abogado Timothy Schools, de 63 años, fue condenado a 14 años de cárcel por quedarse con más de 20 millones de libras esterlinas del dinero de los inversores.
Schools, llamó a su empresa ATM, por donde sacaba fajos de billetes a su conveniencia. Dirigía un plan de financiación de préstamos a bufetes de abogados para casos “sin ganar, no hay honorarios”. El abogado utilizó parte del dinero obtenido con la estafa para pagar una finca en Cumbria.
También tenía un palco corporativo de 45. 000 libras en el estadio del Blackpool FC, alegando que se trataba de un gasto empresarial con fines de hospitalidad corporativa.
Schools, propietario del bufete ATM Solicitors de Preston, lo negó, pero fue condenado por tres delitos de comercio fraudulento, un delito de fraude y un delito de transferencia de bienes de origen delictivo.