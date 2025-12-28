El Etna entra en una nueva fase eruptiva y deja imágenes espectaculares de lava sobre la nieve

El Etna, el volcán más alto de Europa y uno de los más activos del planeta, ha iniciado una nueva fase eruptiva en la isla italiana de Sicilia. El episodio ha estado marcado por explosiones intensas, emisión de cenizas y el avance de coladas de lava, ofreciendo imágenes de gran impacto tanto para la población local como para quienes visitan la zona.
Las primeras señales de esta reactivación se detectaron en el cráter noreste, donde se produjeron explosiones capaces de expulsar material piroclástico a lo largo de todo el cono volcánico. La mejora de la visibilidad durante este domingo ha permitido observar con claridad columnas densas de humo y ceniza, además de ríos de lava avanzando sobre la nieve caída en días anteriores, un contraste que ha teñido el paisaje de blanco y rojo incandescente.
Desde el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología han explicado que la actividad no se limita a un solo punto. Según el organismo, además de las explosiones en el cráter noreste, se ha intensificado la actividad en un respiradero situado en el flanco superior de otro cráter, desde el que se eleva una emisión continua de humo que alcanza varias decenas de metros de altura.
La lava avanza actualmente hacia el Valle del Bove y ha recorrido ya cerca de 1,8 kilómetros en dirección este. Ante este escenario, las autoridades han decretado una alerta roja por el posible riesgo que la nube de cenizas supone para la navegación aérea. Aun así, los vuelos en el aeropuerto de Catania-Fontanarossa se han mantenido operativos y no se han registrado interrupciones.
Los especialistas recuerdan que el comportamiento del Etna puede cambiar de forma repentina, por lo que el volcán permanece bajo vigilancia constante. Este nuevo episodio vuelve a poner de relieve la actividad casi permanente del coloso siciliano, capaz de convertirse en un espectáculo natural de enorme fuerza, pero también en un foco de riesgo para quienes se acercan a sus cráteres.
En cuanto a antecedentes recientes, antes de este fin de semana el último episodio eruptivo se produjo el 2 de junio de este mismo año, cuando una gran columna de humo y cenizas fue visible desde distintos puntos de la isla. En 2024, concretamente el 4 de julio y el 14 de agosto, el volcán protagonizó erupciones especialmente intensas, con una nube de ceniza que alcanzó los 9,5 kilómetros de altura y obligó al cierre temporal del aeropuerto. Años atrás, el 16 de febrero de 2021, se registró también una fuerte actividad explosiva en el cráter sureste, seguida de otro episodio eruptivo el 21 de septiembre de ese mismo año.
