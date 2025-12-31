Evacúan a un tripulante de un pesquero en aguas de Tenerife

sucesos

La alerta se recibió en plena madrugada
Salvamento Marítimo ha evacuado durante la madrugada de este miércoles, 31 de diciembre, a un tripulante herido del pesquero Playa Tambo, tras recibir una solicitud de asistencia por parte de la embarcación.

Según la información facilitada, el Centro Radiomédico recomendó que la evacuación se realizara por vía marítima.

Tras esta indicación, los controladores de Tenerife movilizaron a la Salvamar Tenerife para proceder al rescate.

A las 03:24 horas, la salvamar informó de que el tripulante herido ya se encontraba a bordo de la embarcación de rescate. Posteriormente, fue trasladado a puerto, donde una ambulancia esperaba para hacerse cargo de la atención sanitaria y el traslado del afectado.

