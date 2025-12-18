Sara González, experta en empleo: “Hay señales que permiten distinguir un proceso de selección real de una oferta fraudulenta”

En los últimos años, y especialmente desde la generalización del empleo digital tras la pandemia, se han detectado casos concretos de ofertas de empleo fraudulentas en Canarias, lo que hace aconsejable conocer cómo identificarlas con calma y sin generar alarma innecesaria.
La digitalización del mercado laboral ha ampliado las oportunidades profesionales en Canarias y ha normalizado los procesos de selección online, el contacto a distancia y las entrevistas virtuales. Portales de empleo, redes profesionales y candidaturas digitales forman parte ya del día a día de miles de personas. La inmensa mayoría de estas ofertas son legítimas y se desarrollan con profesionalidad.
Las claves de una experta en empleo
“Buscar trabajo no debería generar desconfianza, sino información”, explica Sara González, experta en Recursos Humanos y CEO de The Cornerstone Talent, quien señala que muchas situaciones irregulares se producen porque los candidatos no siempre conocen cómo es un proceso de selección real por dentro.
En Canarias se han conocido episodios relevantes relacionados con la suplantación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Uno de los casos más significativos salió a la luz en 2023, cuando se detectaron ofertas falsas publicadas en portales digitales, especialmente en la provincia de Las Palmas, que utilizaban la imagen y los logotipos del organismo para aparentar legitimidad. Estas ofertas redirigían a los candidatos a enlaces en los que se solicitaban datos personales. Las investigaciones iniciales apuntaron a que hasta 1.500 personas podrían haber accedido a esos enlaces antes de que el fraude fuera detectado, lo que dio lugar a la apertura de diligencias policiales y a avisos públicos para alertar a la ciudadanía.
En ese mismo periodo, entre 2022 y 2024, también se difundieron en las Islas mensajes con supuestas ofertas laborales a través de WhatsApp en nombre de empresas comerciales con presencia en Canarias, lo que obligó a algunas de ellas a emitir comunicados desmintiendo procesos de contratación que nunca habían iniciado. En estos casos, los mensajes ofrecían incorporaciones rápidas y condiciones atractivas, e invitaban a continuar la conversación fuera de los canales oficiales, generando confusión entre personas que se encontraban en búsqueda activa de empleo.
Asimismo, en los últimos dos años se han detectado contactos relacionados con supuestos trabajos administrativos o remotos que prometían ingresos elevados sin entrevistas ni procesos de selección definidos. En algunos de estos casos, el contacto procedía de números extranjeros o de empresas sin sede verificable, y se solicitaba a los candidatos que facilitaran datos personales en fases muy tempranas, algo ajeno a los procedimientos habituales de contratación.
Qué elementos conviene revisar antes de avanzar en una oferta de empleo
Desde la experiencia en selección, González explica que uno de los primeros aspectos que conviene analizar es cómo se produce el contacto inicial. En los procesos reales, la empresa suele identificarse claramente, explicar el puesto que ofrece y detallar de qué forma ha llegado al perfil del candidato. Cuando esta información es confusa o incompleta, resulta recomendable detener el proceso y comprobarla antes de avanzar.
El auge del trabajo remoto, especialmente desde 2020, ha abierto nuevas oportunidades para los profesionales canarios, permitiendo optar a puestos ubicados fuera del Archipiélago. Al mismo tiempo, este contexto ha favorecido la aparición de ofertas poco claras procedentes de empresas sin presencia verificable o con canales de contacto difíciles de contrastar. “Que una oferta venga de fuera no la convierte en fraudulenta, pero sí exige más verificación”, señala González.
Otro elemento clave es la coherencia de la oferta. En las propuestas fraudulentas investigadas, las funciones aparecían poco definidas y las condiciones económicas no guardaban relación con el mercado laboral real. En los procesos profesionales, las ofertas suelen describir responsabilidades, requisitos y condiciones de manera clara y coherente, permitiendo al candidato valorar si encaja o no en el puesto.
Especial atención merece el momento en el que se solicitan datos personales. En los procesos legítimos, la documentación sensible se solicita únicamente en fases avanzadas y siempre a través de canales verificados. En ningún caso se pide al candidato que pague por acceder a un empleo, un elemento que ha estado presente en distintos fraudes investigados tanto en Canarias como en otras comunidades. “En Recursos Humanos hay principios que no cambian: el candidato nunca paga por trabajar y siempre debe saber con quién está hablando”, subraya la CEO de The Cornerstone Talent.
La existencia de estos casos, detectados a lo largo de los últimos años, no debe generar miedo ni desconfianza generalizada hacia el mercado laboral en Canarias. Al contrario, refuerza la importancia de informarse y actuar con serenidad. Verificar la identidad de la empresa, contrastar la información por canales oficiales y tomarse tiempo antes de avanzar son hábitos que forman parte de una búsqueda de empleo saludable. Las propias instituciones y organismos especializados han insistido en este periodo en la necesidad de consultar fuentes oficiales ante cualquier duda y de no facilitar datos personales si no se tiene la certeza de estar ante un proceso real.
“Con información y conocimiento, las personas pueden moverse con seguridad y confianza en un mercado laboral cada vez más digital”, concluye Sara González.