Ezequiel Domínguez no se presentará como candidato del PSOE en San Juan de la Rambla en 2027

“Quiero anunciar públicamente que tras más de una década de trayectoria en la política municipal, no volveré a presentarme como candidato del PSOE en las elecciones municipales de 2027”, anunció ayer el exalcalde de San Juan de la Rambla Ezequiel Domínguez a través de sus redes sociales.
Lo hizo pese a que faltan dos años para la celebración de los comicios porque cree que una decisión tan importante “debe comunicarse con tiempo suficiente para poder construir un nuevo proyecto sólido, renovado y preparado para los retos de futuro”, un reto que resulta casi imposible a pocos meses de la cita electoral.
No obstante, seguirá siendo concejal de la oposición hasta que finalice el mandato “con el mismo compromiso que he mantenido siempre con San Juan de la Rambla”, y luego se retirará de la política municipal, tal y como le ha trasladado hace unos meses a la Ejecutiva local de su partido.
Domínguez comenzó su carrera en la política municipal en 2011. Durante todo este tiempo fue concejal en el gobierno, en la oposición y luego alcalde. En los comicios de 2023 fue el candidato que consiguió mayor número de votos pero un pacto entre CC, AUP-Sí se puede y PP impidió que continuara en el sillón de la Alcaldía.
Balance
Su decisión va acompañada de un inevitable balance que es positivo. Confiesa que siente orgulloso de determinadas “luchas” para mejorar el municipio. Entre ellas, la entrada y salida del barrio de La Rambla, conjuntamente con los vecinos y vecinas, un proyecto que considera “vital” para la conectividad y la seguridad de este núcleo y del municipio en general.
También la compra y posterior reforma de la Casa Oramas para convertirla en un hotel rural, el primero que tendrá el municipio y además, en un entorno único.
Otra iniciativa que desea destacar es la de haber sido partícipe de los pasos logrados hacia la transformación de Las Aguas, y el haber iniciado la financiación del futuro centro cultural de San José, un espacio para que todos los vecinos y vecinas puedan disfrutar del arte y la cultura.