Cientos de familias celebran el “Feliz No Fin de Año” infantil Santa Cruz de Tenerife

Centenares de familias han participado este domingo en la celebración del “Feliz No Fin de Año” infantil en la plaza de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.
Por tercer año consecutivo, los niños y niñas del municipio fueron los primeros de Canarias en despedir simbólicamente el año con una fiesta navideña organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Fiestas Santa Cruz.
La jornada se desarrolló entre las 11:00 y las 14:00 horas y contó con una amplia programación de actividades gratuitas dirigidas al público infantil y familiar. Entre las propuestas se incluyeron hinchables navideños, talleres infantiles de decoración, elaboración de cartas a los Reyes Magos y coronas reales, así como sesiones de pintacaras.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que el evento permitió a las familias disfrutar de “una experiencia diferente, divertida y segura en el corazón de la ciudad”.
Asimismo, señaló que este tipo de iniciativas refuerzan el carácter familiar de la Navidad y contribuyen a dinamizar la actividad cultural, de ocio y comercial en las calles de la capital.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, explicó que el “Feliz No Fin de Año” se consolida en su tercera edición como una de las citas destacadas de la programación navideña. Según indicó, el formato permite a los más pequeños vivir la experiencia del cambio de año en un horario adaptado, con actividades pensadas para compartir en familia.
Uno de los principales atractivos de la jornada fue la instalación de tres photocalls infantiles con personajes de Disney, donde las familias pudieron obtener fotografías de recuerdo de forma gratuita.
Además, se repartieron 2.000 uvigolosinas y 2.000 cotillones, recreando un inicio de año simbólico adaptado al público infantil.
La programación sobre el escenario incluyó las actuaciones de “Cantar y contar”, edición fin de año, y Zumba Kids, completando una propuesta orientada a mantener la participación activa de niños y niñas durante toda la mañana en un ambiente navideño y participativo.