Fred. Olsen Express cancela uno de sus trayectos en Canarias ante el avance de la borrasca Emilia

Fred. Olsen Express ha informado de que todas sus rutas continúan operando con normalidad y conforme a los horarios previstos, con la única excepción del trayecto entre Fuerteventura y Lanzarote, afectado por el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.
Según ha comunicado la compañía, ante el escenario de meteorología adversa que ya empieza a registrarse y, especialmente, en previsión de un empeoramiento durante la jornada de mañana, se ha procedido a cancelar la salida de las 19:30 horas entre Playa Blanca (Lanzarote) y Corralejo (Fuerteventura), operada por el miniferri Buganvilla Express.
Además, Fred. Olsen Express ha detallado que el barco permanecerá atracado en el puerto de Playa Blanca durante todo el sábado, con el objetivo de garantizar la seguridad de pasajeros y tripulación.
La naviera prevé restablecer el servicio el domingo por la mañana, siempre que la evolución meteorológica lo permita. Mientras tanto, la empresa asegura que continuará monitorizando la situación y ofrecerá actualizaciones cuando sea necesario.