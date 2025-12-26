Gala III Premios Endecan (Endesa Canarias)

Endesa en Canarias celebró recientemente en el hotel Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, la III edición de los Premios Endecan, con gran éxito de asistencia. Unos premios que surgen como la mejor manera de homenajear a la sociedad canaria en los más de 80 años que la compañía lleva haciendo cada día que la luz brille en este territorio.
Endesa también desea con cada edición reconocer el talento, la entrega a la investigación, la solidaridad, el afán de superación y todas esas historias de esfuerzo, constancia e inspiración que nos hacen sentirnos tan orgullosos de cada premiado.
Este año los ganadores han sido el Cabildo de Lanzarote por su conservación del paisaje de La Geria con el Premio Endecan a la Sostenibilidad; las cabras y ovejas bombero del Cabildo de Gran Canaria con el Premio Endecan a la Biodiversidad; la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria con el Premio Endecan al Municipio Más Azul; la Unidad de Diálisis Peritoneal del hospital Dr. Negrín con el Premio Endecan al Talento Científico; el Ayuntamiento de Artenara por su acogida a los niños migrantes con el Premio Endecan a la Solidaridad; el proyecto Suma de Baloncesto Inclusivo del Club Baloncesto Gran Canaria con el Premio Endecan a la Igualdad y Superación; la tenista Carla Suárez, Premio Endecan al Deporte; Cabildo de La Palma y ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma por la Bajada de la Virgen de Las Nieves por su riqueza cultural y preservación de las tradiciones con el Premio Endecan a la Cultura.