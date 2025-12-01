Ya hay número ganador del Gordo de la Lotería de Navidad 2025, según la IA

Las redes llevan semanas compartiendo supuestas predicciones sobre el número que saldrá premiado con El Gordo de la Lotería de Navidad 2025. En ese listado ya aparecen herramientas de inteligencia artificial, videntes y plataformas que aseguran haber encontrado patrones ‘favoritos’.
No obstante, conviene aclararlo desde el principio: ninguna IA, simulación o método externo puede prever el resultado de un sorteo aleatorio, y todas las combinaciones tienen exactamente la misma probabilidad de resultar premiadas.
El fenómeno se ha viralizado porque permite comparar qué números repiten las diversas IA, cuáles coinciden con creencias populares y qué terminaciones vuelven a aparecer basadas en las estadísticas históricas del sorteo.
Los números que “predice” la IA
En algunos foros y publicaciones aparece mencionado que Gemini habría destacado el 57.847 en sus simulaciones. Estas afirmaciones no pueden verificarse como predicción oficial ni análisis matemático real, por lo que deben interpretarse únicamente como contenido experimental.
Algo similar sucede con Grok, a quien los usuarios atribuyen su propia quiniela de combinaciones. Se citan incluso números para todos los premios principales, incluido un supuesto Gordo: 45.205.
Por su parte, ChatGPT responde de forma mucho más prudente. Su conclusión no señala un número concreto, sino una tendencia histórica: la terminación más repetida en el primer premio es el 5, lo que explica por qué tantos jugadores la consideran favorita. Pero la propia IA deja claro que esto no incrementa la probabilidad real de aparición.
Lo que sí está confirmado
El único análisis basado en datos reales es el histórico. Y ahí sí existe una tendencia:
- El 5 es la terminación más repetida en “El Gordo”.
- Las terminaciones 4 y 6 también son frecuentes.
- Algunos rangos, como los comprendidos entre el 00.000 y el 10.000, han sido premiados en varias ocasiones.
Pero incluso con esos patrones comprobados, los expertos coinciden: ninguna estadística modifica la probabilidad del sorteo y no existe forma de anticipar el número ganador.