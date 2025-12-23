El Gordo se olvida de Tenerife, pero la Lotería de Navidad deja 4,6 millones en Canarias

Pequeñas alegrías repartidas en cuatro Islas es lo único que dejó ayer la Lotería de Navidad en Canarias, donde, de media, cada persona gastó algo más de 47 euros para tentar a la suerte. El Gordo no hizo acto de presencia en el Archipiélago y Fuerteventura, La Gomera y La Palma se quedaron sin premios este año.
La fortuna quiso que solo cuatro de los grandes premios (el tercero, el cuarto y dos quintos) cayeran parcialmente en Canarias, regando cuatro islas con 4.648.000 euros, una cifra exigua, teniendo en cuenta que estaban en juego 2.772 millones de euros en premios. En términos porcentuales, Canarias se llevó solo un 0,16% de todo el dinero que se sorteaba.
Además, la mayor tajada, que llegó con uno de los quintos, el número 60649, dejó prácticamente la mitad del montante total conseguido en el Archipiélago, 2.280.000 euros, en una sola administración de Las Palmas de Gran Canaria.
El tercer premio, el 90693, también dejó un cifra sustancial, 2.150.000 euros, pero en este caso repartidos en un total de doce administraciones de cuatro islas: Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro. Nada se llevaron de los grandes premios en esta edición de la Lotería de Navidad ni en Fuerteventura, ni en La Palma ni en La Gomera.
La isla más beneficiada fue Gran Canaria, donde se repartieron un total de 2.630.000 euros, seguida de Tenerife, con 1.912.000, Lanzarote con 56.000 y El Hierro con 50.000.
En Tenerife, la gasolinera La Chasnera, de Granadilla, repartió siete décimos del tercer premio, un total de 350.000 euros, y otro décimo de un quinto, 6.000 euros. En esta ocasión se sumó otra gasolinera muy popular del norte de la Isla, la de El Bohío, en La Matanza, al pie de la TF-5, donde da alivio a los sufridores del atasco de la vía y además repartió diez décimos del cuarto premio, el 25508, un total de 200.000 euros.
Con la salvedad de La Chasnera y de Tamaimo, en Santiago del Teide, el norte de Tenerife y el área metropolitana concentraron el reparto de premios de la Isla: La Victoria, Los Realejos, Santa Cruz, La Laguna, Puerto de la Cruz e Icod de los Vinos.
El Hierro recibió un pellizco del tercer premio, un décimo vendido en La Frontera con 50.000 euros para el agraciado. En Yaiza (Lanzarote) se repartieron 56.000 euros en dos décimos: uno del tercer premio, 50.000 euros, y otro de un quinto premio, 6.000 euros del 77715.
Aunque el premio gordo esquivó Canarias en esta ocasión, seguramente algún isleño sí resultó agraciado, puesto que algún décimo del 79432 fue adquirido por la peña de la Unión Deportiva Las Palmas en la localidad de La Bañeza (León).