Graban otra pelea entre turistas en Tenerife: “Lo de todas las noches”

Un nuevo vídeo difundido en redes sociales vuelve a poner el foco en los altercados entre turistas en el sur de Tenerife.
En esta ocasión, las imágenes han sido publicadas por el perfil de Instagram Cosa Famosa y muestran un enfrentamiento protagonizado por varios extranjeros en Playa de Las Américas, en el término municipal de Arona.
En la grabación se aprecia cómo un grupo de jóvenes se enfrenta a otro turista que, aparentemente, se encuentra solo.
Tras varios insultos y momentos de tensión, uno de los implicados se acerca y le propina una patada, mientras el resto observa la escena.
“Qué locura”
La publicación, compartida este lunes 22 de diciembre, ha generado varias reacciones entre los usuarios. Entre los comentarios destacan expresiones como “qué locura” o “lo de todas las noches”, en alusión a la frecuencia con la que este tipo de episodios se repiten en zonas turísticas del sur de la Isla.
Este nuevo incidente se suma a otros vídeos similares que han circulado en los últimos meses, alimentando el debate sobre la convivencia, la seguridad y el ocio nocturno en uno de los principales destinos turísticos de Tenerife.