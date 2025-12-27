Gran Hotel Taoro celebra una Gala de Nochevieja que pasará a la historia

Gran Hotel Taoro se prepara para una noche extraordinaria en su primera celebración navideña tras su reciente y meticuloso proceso de recuperación y reapertura. Un acontecimiento de especial relevancia para Puerto de la Cruz y para quienes han seguido de cerca el regreso de este histórico enclave.
El 31 de diciembre marcará el gran acontecimiento de su programación navideña con la Gran Cena de Gala de Nochevieja, la primera en esta nueva etapa del hotel. La velada comenzará con un cóctel de bienvenida en el jardín del Ballroom Taoro, para luego dar paso a la cena en el interior del Ballroom Taoro, donde se servirá un menú diseñado para la ocasión. En su menú destacan platos como el tournedó de bogavante azul con crema ligera de hinojo y el meloso de vaca gallega con parmentier de papa negra y trufa, además de un postre de Guinness y caramelo salado. La experiencia se completará con las tradicionales uvas, barra libre durante una hora y un cotillón Belle Époque con pista de baile para recibir el nuevo año.
La programación festiva también incluye poder disfrutar de la variada oferta gastronómica del hotel con el Brunch festivo del 1 de enero que podrá disfrutarse en el Restaurante Atlántico, un Brunch gourmet diseñado para despertar todo los sentidos, con propuestas culinarias que fusionan sabores locales e internacionales, acompañado de música en vivo y unas espectaculares vistas al océano y al Valle de La Orotava. Una invitación a comenzar el nuevo año en un entorno marcado por la serenidad del norte de Tenerife.
Sin duda, un lugar especial y único para celebrar las fiestas, un icono donde historia, gastronomía y estilo de vida se encuentran.