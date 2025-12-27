branded content

Gran Hotel Taoro celebra una Gala de Nochevieja que pasará a la historia

El icónico hotel de Puerto de la Cruz presenta su programación navideña, reuniendo tradición y gastronomía en un entorno renovado
Gran Hotel Taoro celebra su primera Gala de Nochevieja tras su histórica reapertura
Gran Hotel Taoro se prepara para una noche extraordinaria en su primera  celebración navideña tras su reciente y meticuloso proceso de recuperación y  reapertura. Un acontecimiento de especial relevancia para Puerto de la Cruz y para  quienes han seguido de cerca el regreso de este histórico enclave. 

El 31 de diciembre marcará el gran acontecimiento de su programación navideña con la Gran Cena de Gala de Nochevieja, la primera en esta nueva etapa del hotel.  La velada comenzará con un cóctel de bienvenida en el jardín del Ballroom Taoro,  para luego dar paso a la cena en el interior del Ballroom Taoro, donde se servirá un  menú diseñado para la ocasión. En su menú destacan platos como el tournedó de  bogavante azul con crema ligera de hinojo y el meloso de vaca gallega con  parmentier de papa negra y trufa, además de un postre de Guinness y caramelo  salado. La experiencia se completará con las tradicionales uvas, barra libre durante  una hora y un cotillón Belle Époque con pista de baile para recibir el nuevo año. 

La programación festiva también incluye poder disfrutar de la variada oferta  gastronómica del hotel con el Brunch festivo del 1 de enero que podrá disfrutarse en el Restaurante Atlántico, un Brunch gourmet diseñado para despertar todo los  sentidos, con propuestas culinarias que fusionan sabores locales e  internacionales, acompañado de música en vivo y unas espectaculares vistas al  océano y al Valle de La Orotava. Una invitación a comenzar el nuevo año en un  entorno marcado por la serenidad del norte de Tenerife.  

Sin duda, un lugar especial y único para celebrar las fiestas, un icono donde  historia, gastronomía y estilo de vida se encuentran.

