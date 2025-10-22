Gran Hotel Taoro celebra su reapertura en Puerto de la Cruz

El regreso de Gran Hotel Taoro marca un momento histórico para Tenerife, abriendo de nuevo sus puertas como refugio urbano de lujo, así como estandarte de la cultura y memoria de Puerto de la Cruz. Su reapertura es, además de la recuperación de una joya arquitectónica, el renacer de un lugar que forma parte de la historia colectiva de Puerto de la Cruz y de las Islas Canarias.
Enclavado en Puerto de la Cruz, cuna del turismo en Canarias y municipio con una historia que se remonta al siglo XVI, Gran Hotel Taoro cuenta con 199 habitaciones y suites, cinco restaurantes con propuestas firmadas por chefs reconocidos internacionalmente, un lobby bar, y un wellness center firmado por la exclusiva marca de cosmética Anne Semonin. El conjunto ha sido concebido para el viajero contemporáneo que busca equilibrio entre legado histórico, excelencia en el servicio y experiencias personalizadas, proyectando la esencia del hotel hacia una nueva era. Erigido en Puerto de la Cruz, reconocido por su rica arquitectura histórica, su vitalidad cultural y su gastronomía local, supone el escenario perfecto para descubrir la auténtica esencia del norte de Tenerife.
Como impulsora del proyecto de rehabilitación del Gran Hotel Taoro, Tropical Hoteles ha liderado la recuperación de este edificio histórico, símbolo de la elegancia y la historia de Puerto de la Cruz, con el propósito de devolverle su esplendor original y consolidarlo nuevamente como referente de la hostelería de lujo a nivel nacional e internacional. Su inversión refleja un firme compromiso con la preservación y revitalización del patrimonio histórico de Tenerife, apostando por proyectos emblemáticos que combinan excelencia, innovación y sostenibilidad. Esta actuación no solo devuelve a la isla uno de sus iconos más preciados, sino que contribuye a impulsar el desarrollo social y económico del entorno, generando empleo y atrayendo a un viajero que busca experiencias auténticas, exclusivas y transformadoras en el corazón del norte de Tenerife.
De símbolo histórico a referente contemporáneo
Desde finales del siglo XIX, el Gran Hotel Taoro ha sido testigo de la evolución del turismo en Canarias. Fue el primer gran hotel de lujo de España, diseñado por el arquitecto francés Adolphe Coquet, y pronto se convirtió en punto de encuentro de viajeros ilustres y figuras de la realeza, la cultura y la aristocracia, Agatha Christie, el rey Alfonso XIII o el duque de Kent, quienes encontraron en este enclave un escenario singular para el descanso y la inspiración. Tras un cuidado proceso de rehabilitación, regresa para convertirse en un destino en sí mismo, donde la historia se entrelaza con la hospitalidad más contemporánea.
A día de hoy, Gran Hotel Taoro, propiedad del Cabildo de Tenerife, ha sido renovado completamente, tras una restauración liderada por los arquitectos Virgilio Gutiérrez y Eustaquio Martínez, reconocidos por su puesta en valor del patrimonio arquitectónico en Canarias. El proyecto siempre tuvo como objetivo mantener vivo el espíritu original del edificio, respetando su arquitectura neoclásica. El interiorismo, proyectado por el estudio tinerfeño DISHOT y de inspiración colonial moderna, se articula en torno a materiales nobles y líneas serenas, que ha contado con profesionales y proveedores locales, generando valor en la propia comunidad. Cada rincón refleja el matiz local del proyecto, dedicado a la comunidad, ofreciendo una experiencia atemporal y profundamente vinculada al carácter de la isla.
Excelencia culinaria con nombre propio
La gastronomía constituye uno de los pilares fundamentales del Gran Hotel Taoro, que tiene la voluntad de consolidarse como destino culinario único en el norte de Tenerife, combinando alta gastronomía con producto de kilómetro cero y un profundo respeto por el territorio. Sus seis espacios ofrecen experiencias diversas, desde la alta cocina de autor hasta propuestas más abiertas y sociales, siempre con el producto local y la excelencia como protagonistas. Bajo la dirección de chefs de prestigio internacional, la propuesta gastronómica del hotel se convierte en un recorrido plural, diseñado para sorprender y emocionar.
El chef Ricardo Sanz, pionero de la alta cocina japonesa en España y creador de la reconocida fusión japo-mediterránea, reconocido con dos estrellas Michelin y cinco Soles Repsol, firma OKA, un espacio que conjuga la pureza técnica nipona con la riqueza del producto local. Inspirado en el arte del kaiseki y articulado en torno a la barra Omakase, ofrece una vivencia íntima y profundamente sensorial, enmarcada por una excepcional terraza con vistas panorámicas al océano Atlántico y al Teide. Cada plato se concibe como un ejercicio de equilibrio entre tradición y contemporaneidad, proyectando la cocina japonesa de autor hacia un diálogo sutil con el territorio canario.
El chef Erlantz Gorostiza, reconocido con dos estrellas Michelin, lidera dos de los espacios gastronómicos más singulares del hotel. LAVA es su propuesta más personal, donde la técnica depurada y el producto local se combinan con el fuego que lo vertebra todo. Además, ofrece una experiencia curada, íntima y exclusiva en torno a la mesa del chef, ubicada en plena cocina, donde solo ocho comensales podrán vivir de cerca la transformación del producto y la técnica en su estado más puro. Amalur, por su parte, es un bistró gourmet inspirado en los cuatro elementos de la naturaleza —tierra, aire, fuego y mar—, donde la sofisticación convive con la sencillez en una cocina accesible, emocional y conectada con el origen.
La propuesta, diversa y articulada, se completa con Atlántico, el buffet matutino donde comenzar el día en un espacio panorámico con vistas al océano y al Valle de La Orotava; La Carola, donde la cocina mediterránea se disfruta al aire libre, en un ambiente relajado y elegante junto a la piscina; y Tagoror Lobby Bar & Lounge, concebido como punto de encuentro en el corazón del edificio, que combina elegancia con un ambiente lleno de vida.
Un lugar para volver a encontrarse
El Gran Hotel Taoro representa mucho más que un hotel, es un emblema que ha marcado un antes y un después en la historia del turismo en Tenerife, en España y en Europa. Convertido en referente desde su inauguración, su legado lo sitúa como un icono que ahora recupera todo su esplendor con el objetivo de reafirmarse en el panorama nacional e internacional.
Más allá de la hospitalidad, el hotel se concibe como un espacio de reencuentro: con la naturaleza, la cultura y con uno mismo. A través de su exclusivo servicio Xplora, invita a descubrir a sus huéspedes a conocer la isla desde dentro, con experiencias auténticas guiadas por expertos locales. Propuestas cuidadosamente diseñadas y exclusivas para huéspedes de Gran Hotel Taoro que revelarán la auténtica esencia del norte de Tenerife.
Compromiso con la regeneración y el desarrollo local
Como parte del compromiso con la regeneración y el reposicionamiento de Puerto de la Cruz, Tropical Hoteles pondrá en marcha iniciativas destinadas a impulsar el desarrollo sostenible y la transformación positiva del destino, con el propósito de reforzar la identidad y el valor del municipio, fomentar proyectos de sostenibilidad y conciencia social en la industria turística, apoyar la creación cultural y el talento local, y ofrecer programas formativos que contribuyan a la excelencia profesional en el sector hotelero.Hoy, Gran Hotel Taoro abre sus puertas como un símbolo vivo de la historia de Tenerife, un lugar que conserva su historia, la comparte con orgullo y la proyecta hacia el futuro: un refugio donde lo extraordinario no se encuentra, se crea.