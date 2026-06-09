Un aeropuerto de Canarias escala 52 puestos en el ranking mundial y se convierte en el tercero mejor de España

El aeropuerto de Gran Canaria ha protagonizado uno de los avances más destacados a nivel internacional dentro del AirHelp Score, el ranking global que analiza la experiencia de los pasajeros en 279 aeródromos de 76 países.
La infraestructura canaria ha logrado registrar una notable mejoría al escalar 52 posiciones en la clasificación respecto a la edición del año anterior, lo que le permite ingresar directamente en el Top 100 mundial al consolidarse en el puesto número 86.
Este ascenso sitúa a las instalaciones de Gran Canaria como el tercer mejor aeropuerto de España, con una puntuación global de 7,74 sobre 10.
El rendimiento del aeródromo grancanario rompe con la tónica generalizada del país en un contexto de crecimiento del tráfico aéreo y aumento de la demanda turística global, donde los viajeros exigen mayores estándares de calidad.
El balance de los aeropuertos en Canarias
A pesar de la inclusión de Gran Canaria en la élite internacional, el comportamiento del resto de aeródromos del Archipiélago presentes en el estudio refleja la compleja realidad que afronta la conectividad de las Islas.
El ranking detalla que España cuenta con un total de 14 aeropuertos analizados, pero solo Sevilla, Ibiza y Gran Canaria logran mejorar sus puntuaciones respecto al periodo previo.
La situación del resto de las instalaciones aeroportuarias de Canarias en la tabla internacional queda configurada de la siguiente manera:
- Aeropuerto de Fuerteventura: Ocupa la posición 152 a nivel mundial, con una nota de 7,50.
- Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna: Se sitúa en el puesto 173 global, con una valoración de 7,45.
- Aeropuerto de Tenerife Sur: Se localiza en la posición 180 del ranking, obteniendo un 7,43.
- Aeropuerto César Manrique-Lanzarote: Se desplaza hasta la plaza 221 internacional, con un 7,27.
Criterios de evaluación y el panorama nacional
A nivel de todo el Estado, España cuenta únicamente con cinco aeropuertos dentro del selecto grupo de los 100 mejores del mundo. La clasificación nacional se encuentra liderada un año más por Bilbao (puesto 21 a nivel mundial y tercero de Europa), seguido por Sevilla (puesto 35). Por detrás de Gran Canaria cierran el Top 100 nacional las infraestructuras de Valencia (puesto 89) y Adolfo Suárez Madrid-Barajas (puesto 92).
Quedan fuera de los primeros puestos aeródromos de gran volumen como Barcelona-El Prat, que cae al lugar 127, o Málaga-Costa del Sol, relegado al puesto 232.
Para la elaboración de este informe internacional, la entidad analizó los datos operativos registrados entre mayo del año pasado y abril del presente año, cruzando las estadísticas de puntualidad con más de 14.000 valoraciones de usuarios directos.
La nota definitiva se estructura de forma matemática mediante tres ejes fundamentales: la puntualidad de los vuelos, que absorbe el 60% del peso total; la calidad del servicio prestado, con un valor del 20%; y el confort junto a las instalaciones, que suma el 20% restante.
Rosa García, experta legal del estudio, subraya que los viajeros otorgan una importancia creciente a la experiencia global dentro del recinto. La especialista detalla que la puntualidad sigue siendo el pilar elemental, pero elementos específicos como la accesibilidad de las terminales, la limpieza de las zonas públicas, la comodidad y la claridad en las señalizaciones influyen de manera decisiva en la satisfacción final del pasajero.
La tabla general del planeta sitúa al Aeropuerto Internacional de Tocumen (Panamá) en el primer puesto, seguido por Fortaleza (Brasil) y Ciudad del Cabo (Sudáfrica), destacando Brasil como el país con mayor presencia en la zona alta al colocar cinco instalaciones en el Top 10 mundial.