granadilla

Granadilla se convierte en accionista de Titsa y en 2026 implantará cinco nuevas líneas urbanas

Un paso decisivo que permitirá la implantación del transporte urbano municipal
El Ayuntamiento de Granadilla se ha convertido en accionista de Titsa, un paso decisivo que permitirá la implantación del transporte urbano municipal y que supone un hito en la mejora de la movilidad.

El alcalde, José Domingo Regalado, subrayó que la adquisición de la acción de Titsa es “un logro muy importante, fruto de cuatro años de trabajo serio y planificado”.

El municipio contará en el primer semestre de 2026 con cinco nuevas líneas urbanas (401, 402, 403, 404 y 405) que conectarán los distintos núcleo.

