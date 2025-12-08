Heladas en Canarias, donde se marcha la calima: la previsión de la Aemet

Predominio de los cielos despejados este lunes en Canarias, con presencia de polvo en suspensión, con calimas ligeras en altura y en disminución progresivamente de este a oeste, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.
Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente sur, con intervalos de moderado en zonas expuestas durante las horas centrales, modulado por las brisas especialmente durante la noche.
En el mar habrá componente sur o sureste fuerza 2 a 4, ocasionalmente 5 mar adentro en costas noreste y suroeste a mediodia. En costas norte y mas tarde noroeste, variable 2. marejadilla o rizada. Mar de fondo del noroeste de 2 metros en costas norte y noroeste disminuyendo ligeramente por la noche.
La previsión completa en Canarias:
Lanzarote. Despejado con intervalos de nubosidad alta. Temperaturas sin cambios, salvo por ligeros ascensos en el norte en el caso de las máximas. Viento flojo de componente sur modulado por las brisas, especialmente durante la noche.
Fuerteventura. Despejado, con intervalos de nubosidad alta. Temperaturas sin cambios, salvo por ligeros ascensos en el norte en el caso de las máximas. Viento flojo de componente sur, modulado por las brisas, especialmente durante la noche, siendo más intenso en Jandía, vertiente oeste e interior durante la primera mitad del día.
Gran Canaria. Despejado con calimas ligeras en altura y en retirada desde la mañana. Temperaturas en ligero ascenso en la vertiente norte y sin cambios en la sur. Viento en general flojo del sureste modulado por las brisas, especialmente por la noche, siendo más intenso en costas noreste y oeste durante las horas centrales.
Tenerife. Despejado con calimas ligeras en altura y en retirada desde la tarde, salvo por nubosidad de evolución en el interior de la vertiente norte. Temperaturas en ligero ascenso en la vertiente norte y sin cambios en la sur, pudiendo darse heladas débiles en cotas altas de las cumbres centrales. Viento en general flojo del sureste modulado por las brisas, especialmente por la noche, siendo más intenso en costas de la vertiente oeste durante las horas centrales. En cotas altas del Teide soplará flojo de componente norte.
La Gomera. Despejado con calimas ligeras en altura y en retirada desde la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo del sureste modulado por las brisas, especialmente durante la noche, siendo más intenso en costas del suroeste durante las horas centrales.
La Palma. Despejado, salvo por escasa nubosidad de evolución en el interior y con calimas ligeras en altura, pudiendo ser más significativa en medianías del sureste y en retirada desde la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en zonas de interior. Viento en general flojo del sureste modulado por las brisas, especialmente durante la noche, siendo más intenso en costas del este durante las horas centrales.
El Hierro. Despejado con calimas ligeras en altura, pudiendo ser más significativa en medianías del sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo del sureste modulado por las brisas, especialmente durante la noche.