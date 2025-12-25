Dos personas resultan heridas, una grave, al caerles una plancha encima en Canarias

Una mujer ha resultado herida grave y un hombre ha sufrido heridas de carácter moderado ayer miércoles al caerles una plancha en una nave del polígono El Goro, en el municipio grancanario de Telde, han informado a EFE fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias 112.
La mujer, que trabajaba en la nave, situada en la calle de Los Peregrinos, ha sido trasladada en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y su estado era crítico.
El hombre, de 38 años, que presentaba traumatismos de carácter moderado, ha sido conducido en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
Fuentes de la Policía Nacional han indicado a EFE que el herido era un cliente de la empresa donde ha ocurrido el accidente, Postureo Shop.
Los dos heridos quedaron atrapados bajo la plancha, según indica la nota.
El 1-1-2 fue alertado del suceso a las 12:37 horas y activó a personal del SUC, del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, así como de la Policía Local y Policía Nacional.