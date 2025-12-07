Cinco siglos de historia de La Laguna narradas en un lienzo de luz

La fachada lateral de la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios se iluminó anoche con un espectáculo audiovisual que transformó el monumento en un escenario cultural abierto a vecinos y visitantes. Desde las 19.30 horas, y durante más de dos horas, con varios pases consecutivos, la proyección narró cinco siglos de historia de la ciudad y puso el broche final al programa conmemorativo del 25 aniversario de la declaración de La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial.
El acto convirtió la piedra en relato vivo, mostrando la evolución arquitectónica de la Catedral y celebrando la condición de La Laguna como única ciudad de Canarias que cuenta con este reconocimiento de la Unesco. La propuesta audiovisual y narrativa, promovida por la Concejalía de Patrimonio Cultural con la colaboración de la Diócesis Nivariense, celebró el valor universal excepcional de La Laguna como modelo urbano único, laboratorio de ciudades americanas y paradigma de la utopía renacentista.
El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, declaró que, “este importante monumento se ha convertido en un lienzo de luz y sonido para contar la evolución de nuestra ciudad y hablar de nuestra identidad y de la fuerza cultural que nos distingue. Este videomapping, uno de los actos especiales del 25 aniversario, nos ha permitido revivir más de medio milenio de historia de una manera innovadora y emocionante”.
La iniciativa resignificó la Catedral como símbolo dinámico de la ciudad, generando un relato accesible y emocional que buscó educar y sensibilizar sobre la importancia del patrimonio.