Hospitalización a domicilio en Tenerife: cuidados más humanos y de cercanía al paciente

El servicio de Hospitalización a Domicilio (HADO), del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), ha aumentado su demanda en los últimos años, especialmente en pacientes mayores y polipatológicos a los que se les facilita una mejor calidad de vida.
El pasado año esta alternativa a la hospitalización convencional registró 596 ingresos y su equipo asistencial realizó más de 5.500 visitas a domicilio, cifras que superará al finalizar el año en curso. Sus profesionales ofrecen “excelencia en la atención, humanidad, ternura y cercanía”.
El jefe de servicio de Hospitalización a Domicilio del HUC, Fermín Rodríguez Moreno, recalcó que “hay que tener en cuenta que una familia nos brinda probablemente la cosa más importante que tiene, poder entrar en su hogar. Nos abren las puertas para que acudamos a atender a su familiar y se establece un vínculo afectivo y de empatía impresionante. Intentamos brindar una medicina fundamentada en la excelencia, con cuidados basados en la excelencia, en la humanidad, en la ternura y en la cercanía”.
“La atención domiciliaria es otra dimensión de los servicios sanitarios y las familias lo agradecen muchísimo, como así lo demuestran las encuestas de satisfacción de la prestación del servicio, porque estamos incluidos en el sistema de gestión de la calidad del hospital, según la norma ISO y estamos certificados, y donde tenemos una valoración de 9,8 sobre 10 puntos. Además, durante estos días no paramos de recibir regalos de agradecimiento que ofrecen las familias a los compañeros que acuden a sus domicilios”.
Rodríguez, que es internista en el HUC desde hace muchos años, reconoce que “atender en el entorno domiciliario de los pacientes supone una serie de ventajas tanto desde el punto vista del entorno como de la atención especializada que ofrecemos y que aportan un valor muy importante”. Por otro lado, sus profesionales “siempre ofrecemos educación a la familia en materia sanitaria, en cómo manejar al paciente (enseñamos a moverlo, levantarlo, a bañarlo en cama, administrar su tratamiento) e intentamos así mejorar su recuperación”, recalcó.
El hecho de estar en casa ofrece a los pacientes beneficios para su recuperación, tanto físicos como anímicos, minimiza los riesgos asociados a contraer infecciones por gérmenes hospitalarios que son más resistentes a los antibióticos y se garantiza la efectividad del tratamiento. Este tipo de ‘ingreso hospitalario en casa’ se oferta a pacientes y familias que requieren continuar con tratamiento y cuidados que se administran en el hospital, se encuentran en situación clínica estable y a una distancia no superior a 30 minutos del hospital.
El jefe de servicio HADO del HUC insiste en que la hospitalización en casa “es una alternativa a la hospitalización convencional. El equipo que realizamos la evaluación lo primero que tenemos que determinar es si el paciente requiere estar ingresado en un hospital, porque si no es así podemos atenderlo. Los pacientes que requieren una hospitalización por una enfermedad aguda o una enfermedad crónica agudizada, deben ser valorados por el equipo y determinar junto con la familia, si está de acuerdo, darle la alternativa de en vez de estar en una planta de hospitalización, estar en su casa ingresado.
Plantilla
Para poder prestar la atención, la plantilla está compuesta por unos 25 profesionales multidisciplinares, entre ellos médicos, enfermeros, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE, anteriormente auxiliar de enfermería), fisioterapeutas y administrativos, entre otros.
Sin embargo, debido a los datos satisfactorios la previsión que a partir del próximo 12 de enero se aumente ocho camas más en el HUC porque se incorpora un especialista en geriatría al equipo, con lo cual desde La Laguna se podrá supervisar 32 pacientes, y la intención es lograr otro recurso médico para el HUC (llegándose a 40) o bien crecer a 24 en el Hospital del Norte. Pero “tenemos dificultades para captar profesionales, sobre todo médicos especialistas (en medicina de familia, en geriatría o internistas), así como profesionales de enfermería”, lamentó.
Atiende a 40 pacientes en casa y abarca el 95% de todo el Norte de la Isla
El servicio de Hospitalización a Domicilio cuenta con 40 camas en casa, 24 de ellos atendidos por profesionales del HUC, y otras 16 camas se atienden desde el Hospital del Norte.
Con la puesta en marcha del HADO en el Hospital del Norte en agosto de 2024, prácticamente el servicio abarca al 95% del territorio del norte de la isla. Desde el propio HUC sus trabajadores atienden desde La Laguna y zona metropolitana hasta Santa Úrsula, mientras que en el Norte, de La Orotava hasta Buenavista.
Los datos muestran la importancia de este servicio. “En el año 2024 registramos 596 ingresos en hogares, con una estancia media de 11,9 días. Realizamos en total 5.565 visitas a domicilio por parte del equipo asistencial, más otras 1.200 sesiones de fisioterapia. Y este año hemos aumentado la actividad con prácticamente los mismos recursos, y posiblemente logremos 900 ingresos, unos 600 en el HUC y otros 300 desde el Hospital del Norte. Y a 31 de octubre habíamos registrado 548 ingresos en el HUC, 5.284 visitas y 1.055 sesiones de fisioterapia domiciliarias”, destacó Rodríguez.
Para realizar las visitas domiciliarias los equipos que cubren la zona metropolitana viajan en taxi, mientras que el resto se desplaza en vehículos del HUC “para optimizar las rutas, aumentar la cobertura diaria de visitas y garantizar una atención más rápida y eficaz”.
Rodríguez: “Si se puede, haremos el esfuerzo necesario, pensando en el beneficio y seguridad del paciente”
La modalidad de hospitalización a domicilio está ganando cada vez más fuerza en el sistema sanitario. Para el jefe de servicio HADO del HUC, Fermín Rodríguez, “ha ido ganando terreno porque los resultados en la atención sanitaria son buenos, porque los pacientes y familiares están muy contentos con este servicio, y porque es más eficiente y con un coste menor”.
Hay que recordar que el coste de la cama hospitalaria está en torno a los 725 euros, una estancia normal en planta, mientras que en la hospitalización a domicilio está en 253 euros, casi un tercio más barata, es decir, hay un mayor ahorro y el resultado es incluso mejor.
Criterios
Para poder optar a estos cuidados, el paciente y su familia deben cumplir varios requisitos. “Siempre pensamos en el beneficio y la seguridad del paciente. Si se puede, haremos el esfuerzo que haga falta para que esté en su domicilio”.
Entre los condicionantes “es importante que los pacientes estén bien diagnosticados y que la evolución sea inicialmente favorable”. Además, “la familia acepte el servicio y valoramos que el paciente tenga apoyo familiar en los cuidados”. Debe tenerse en cuenta, el tiempo de traslado al domicilio “tanto por la propia seguridad del paciente como de la eficiencia del servicio. Esos 30 minutos o menos, es el tiempo estimado por si el paciente tiene una complicación, y para ofrecer una atención más eficaz a todos los pacientes en su visita diaria. Hacemos una buena medicina que tiende a la excelencia, combinada con un trato humano, empático, tierno y cariñoso”, insistió.
Pacientes
Los pacientes que más se benefician del servicio de hospitalización a domicilio son aquellos derivados de medicina interna, cirugía ortopédica y traumatología, oncología médica, neumología y nefrología-urología. Asumen pacientes “que proceden del servicio de hematología y que se benefician de quimioterapia subcutánea en el domicilio, sobre todo si son mayores, con salud frágil o con problemas de movilidad, y que deberían acudir todos los días al Hospital de Día a ponerse la inyección de su tratamiento”. También atienden a pacientes que desean pasar los últimos días en su casa. “Les damos prioridad absoluta en esos cuidados al final de la vida”.
La mayoría de atenciones se deben a postoperatorios y rehabilitación de fracturas de cadera, con infecciones de orina o respiratorias, con insuficiencia cardíaca, pacientes mayores pluripatológicos y crónicos que se descompensan (por la gripe, por una infección respiratoria o por un virus), aquellos con infecciones que requieren antibióticos durante un tiempo prolongado.
El equipo formado por médico y enfermera, tiene a su cargo ocho pacientes, y cuando es preciso los acompaña un auxiliar de enfermería. Durante la tarde se hace un seguimiento telefónico desde enfermería y hay un médico de guardia 24 horas “por si el paciente o sus familiares nos necesitan. Es como si estuvieran en una planta hospitalaria”, finalizó.