Hotel Bitácora se convierte en el epicentro de la cultura surfera con el cierre del Canarias Surf Film Festival

El Hotel Bitácora, perteneciente al grupo tinerfeño Spring Hotels, ha sido este fin de semana la sede principal de la parada en Arona del Canarias Surf Film Festival (CSFF). Este evento, que recorre el archipiélago conectando a la comunidad a través del cine, ha encontrado en las instalaciones del hotel el escenario perfecto para reivindicar el surf no solo como deporte, sino como un estilo de vida y un vehículo para la educación y la integración social.
El festival, que celebra su 13ª edición, ha proyectado una selección de documentales que exploran la historia, el arte y la dimensión humana de las olas. Miguel Villarroya, CEO de Spring Hotels, destaca la importancia de estas alianzas: “En Spring Hotels entendemos que el turismo ha evolucionado; nuestros huéspedes y la comunidad local buscan experiencias que les conecten con el entorno. Apoyar iniciativas como el CSFF en Hotel Bitácora es natural para nosotros: somos una marca activa, joven de espíritu y comprometida con el talento que posiciona a Canarias en el mapa internacional a través del deporte y la cultura”.
El valor del apoyo privado en la cultura deportiva
Uno de los puntos clave de esta edición ha sido la colaboración entre la iniciativa privada y la organización cultural. Chema Cavero, director del festival, ha puesto en valor el paso adelante dado por el grupo hotelero: “Normalmente el apoyo privado es bastante reducido y dependemos de la financiación pública. Que marcas como Spring Hotels y Hotel Bitácora nos abran las puertas nos facilita enormemente llevar el festival a unas instalaciones de primer nivel, sacándolo de la calle y profesionalizando la experiencia para el espectador”.
Más que olas: Cine con conciencia social
La programación de este fin de semana no se limitó a la espectacularidad de las maniobras en el agua. El evento puso el foco en la capacidad didáctica del surf. Según explica la organización, se proyectaron documentales donde el surf actúa como “herramienta social para personas marginadas y para gente con alguna discapacidad”, demostrando el poder terapéutico e integrador del océano.
El evento, que tuvo que adaptar sus fechas debido a las recientes condiciones meteorológicas adversas, logró congregar a amantes del surf, directores y público general, cumpliendo su objetivo de “mostrar todo ese arte que hay dentro de la comunidad surfera y conectar a jóvenes talentos con directores consagrados”.
Con esta acción, Spring Hotels reafirma su compromiso con el desarrollo de una oferta de ocio de calidad en el sur de Tenerife, apoyando eventos que, como indica Cavero, “no tratan solo de un deporte radical, sino de una cultura, una historia y un estilo de vida educativo”.