Algo no cuadraba en un hotel en Tenerife y la Policía Nacional acabó destapándolo

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres de 58 y 52 años de edad como presuntos autores de un delito continuado de apropiación indebida y estafa agravado por la elevada cuantía sustraída.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por los responsables del hotel situado en la zona costera de Adeje.
Según comunicaron a los agentes, una auditoría interna habría detectado la posible sustracción de aproximadamente 100.000 euros procedentes de la recaudación del disco-bar del establecimiento.
Las anomalías señalaban directamente a dos empleados con contratos de larga duración en la empresa.
Una vez recabadas las pruebas necesarias e identificados plenamente los presuntos autores, los agentes procedieron a su detención.
Así se hacían con la recaudación
El modus operandi detectado tras la investigación reveló que los trabajadores, una vez que recibían las comandas de los clientes y el cobro del importe en efectivo, anulaban dichas operaciones en el sistema informático del local.
Con ello, trataban de evitar que los responsables detectaran irregularidades en el balance diario, repartiendo entre ambos el dinero al final de cada jornada.
Este delito se habría cometido de forma continuada durante dos años, por lo que la cuantía total sustraída a las arcas de la empresa supera los 100.000 euros.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.