Huelga de 4 días de los médicos de Canarias ante unas propuestas “totalmente insuficientes” de Sanidad

El Sindicato Médico Canario (CESM Canarias) ha anunciado este viernes que se sumará a la huelga estatal convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, prevista del 9 al 12 de diciembre, en defensa del reconocimiento profesional, laboral y retributivo del colectivo médico y facultativo.
La organización señala que el Ministerio de Sanidad ha mostrado una cierta aproximación a las reivindicaciones planteadas, aunque considera que las propuestas actuales continúan siendo “totalmente insuficientes para atender las necesidades reales del personal médico en el conjunto del país”.
El sindicato recuerda que cualquier acuerdo alcanzado con el Ministerio deberá aplicarse también en el Archipiélago por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
Las reivindicaciones canarias, pendientes e irrenunciables
Al mismo tiempo, insiste en que las reivindicaciones propias del territorio continúan pendientes de cumplimiento y se consideran “irrenunciables”.
Entre ellas se encuentra la equiparación de la carrera profesional a la media de las tres mejores comunidades autónomas de España para todas las categorías del Servicio Canario de la Salud, así como la puesta en marcha de un traslado abierto y permanente operativo a partir de enero de 2026.
También se incluye la mejora salarial de las horas de guardia para médicos residentes y especialistas.
Según CESM Canarias, estas demandas son esenciales para evitar la fuga de talento, reforzar la estabilidad de las plantillas y garantizar una atención sanitaria adecuada a la población.
Huelga y concentraciones
La huelga se desarrollará entre el 9 y el 12 de diciembre y, en paralelo, el sindicato ha convocado concentraciones en Tenerife y Gran Canaria.
El martes 9 de diciembre tendrán lugar en la entrada del edificio de Actividades Ambulatorias del Hospital Universitario de Canarias, de 11.00 a 11.30 horas, y en la entrada principal del Hospital Dr. Negrín, en el mismo horario.
El jueves 11 de diciembre las movilizaciones se trasladarán a la Delegación del Gobierno en Gran Canaria, en la Plaza de La Feria, de 11.00 a 12.00 horas, y a la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, también de 11.00 a 12.00 horas.
CESM Canarias señala que estas concentraciones se reproducirán en distintos centros sanitarios del Archipiélago.
El sindicato afirma que las movilizaciones se realizan desde la máxima responsabilidad, con el objetivo de defender la dignidad profesional del colectivo y garantizar un futuro viable para la sanidad pública en Canarias y en el conjunto del país.
“Movilizarnos hoy es proteger la sanidad que nuestros pacientes y nuestras familias merecen mañana”, asegura en el comunicado.