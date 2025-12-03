Una “incidencia puntual” por una obra deja sin agua caliente al Hospital del Sur de Tenerife

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias atribuyó ayer la falta de agua caliente en el Hospital del Sur, denunciada el pasado lunes por la formación política Más por Arona, a unas “obras de control de las instalaciones hídricas de la planta baja” del centro sanitario.
Fuentes de este departamento, consultadas por este periódico, subrayaron que se trata de una “incidencia puntual” que se solucionaría “en breve” y aseguraron que a los pacientes afectados se les proporciona un baño asistido con agua caliente.
Más por Arona denunció, a través de un comunicado, que “numerosos” pacientes se vierron obligados “a ducharse con agua fría o a no ducharse ante la ausencia de agua caliente” en las instalaciones del hospital.
“Estamos hablando de pacientes, personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, superando situaciones complicadas y que merecen ser atendidos con dignidad y disfrutar de unos servicios mínimos para hacerles más llevadera su estancia en el centro”, manifestó Luis García, portavoz del partido, quien calificó la situación de “inadmisible e injustificable en pleno año 2025”.
EXPLICACIÓN
Más por Arona exige una explicación “inmediata” al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, así como la adopción de “medidas urgentes” para restablecer el servicio y un “compromiso firme” para evitar que situaciones como estas se repitan en el futuro.
El portavoz de la formación aronera subrayó la “enorme gravedad” la interrupción del suministro de agua caliente, que achacó a una “manifiesta negligencia” del Gobierno autonómico, formado por Coalición Canaria y Partido Popular, “al no garantizar un servicio tan básico y esencial en un centro sanitario público”.