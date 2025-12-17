La cámara de una guagua graba un violento intento de homicidio en Canarias

La Guardia Civil de Vecindario ha culminado una operación que ha permitido detener a un individuo como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras una agresión extremadamente violenta ocurrida en la madrugada del 2 de diciembre de 2025. Los hechos se produjeron en una calle principal de la localidad, donde un varón fue hallado semiinconsciente y con graves heridas.
La actuación policial se inició de inmediato tras el aviso de un ciudadano. Al llegar al lugar, los agentes y los servicios sanitarios asistieron a la víctima, que presentaba lesiones de gran gravedad y carecía de documentación, siendo trasladada urgentemente al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
En las primeras horas, la investigación presentó un importante desafío: la víctima permanecía ingresada, inconsciente e indocumentada, lo que impedía establecer comunicación y complicaba su identificación. Ante esta situación, los responsables de la investigación solicitaron la intervención del Equipo Territorial de Policía Judicial de Vecindario, que asumió las diligencias.
Gracias a las gestiones realizadas, entre ellas la toma de huellas dactilares, se logró la plena identificación del agredido. Los informes médicos iniciales confirmaron la extrema gravedad de su estado, con un pronóstico muy reservado.
A partir de ese momento, la investigación se centró en la obtención de material gráfico que permitiera esclarecer los hechos. Los agentes identificaron la zona exacta de la agresión, situada frente a la terraza de un establecimiento. Aunque las cámaras del lugar captaron el incidente de forma parcial, pudieron observar la presencia de un autobús que se detuvo en el momento del suceso.
Este hallazgo resultó decisivo. El Área de Investigación del Puesto Principal de Vecindario realizó un análisis detallado de las grabaciones del transporte público, que mostraron a la víctima, al agresor y a un tercer varón discutiendo en el interior del vehículo. La visualización de la matrícula del coche permitió identificar plenamente al presunto autor.
Posteriormente, y aprovechando el conocimiento de los agentes sobre el entorno social de la localidad, se llevaron a cabo diversas gestiones para localizar al agresor, que permanecía oculto al saberse buscado. Finalmente, ante el avance de la investigación que permitió su completa identificación, el individuo decidió entregarse voluntariamente el 10 de diciembre de 2025 en el Puesto Principal de Vecindario, donde fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.
La agresión, de una violencia extrema, se produjo cuando la víctima ya se encontraba inmóvil, recibiendo varios golpes en la cabeza. El hombre, de 40 años, continúa ingresado con pronóstico muy grave, lo que pone de relieve la gravedad de los hechos.
El suceso, motivado por una disputa anterior, evidencia la importancia de una actuación policial rápida y eficaz para garantizar la seguridad ciudadana y evitar que personas capaces de causar un daño tan severo permanezcan en libertad. Este tipo de episodios generan una lógica preocupación entre los vecinos al producirse en espacios públicos y en horario nocturno.
Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas al Juzgado de San Bartolomé de Tirajana en funciones de guardia, cuyo titular ha decretado el ingreso en prisión provisional del detenido.