sucesos

La cámara de una guagua graba un violento intento de homicidio en Canarias

Tras una agresión extremadamente violenta ocurrida en la madrugada
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Guardia Civil de Vecindario ha culminado una operación que ha permitido detener a un individuo como presunto  autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras una agresión extremadamente violenta ocurrida en la madrugada del 2 de diciembre de  2025. Los hechos se produjeron en una calle principal de la localidad,  donde un varón fue hallado semiinconsciente y con graves heridas. 

La actuación policial se inició de inmediato tras el aviso de un ciudadano.  Al llegar al lugar, los agentes y los servicios sanitarios asistieron a la  víctima, que presentaba lesiones de gran gravedad y carecía de  documentación, siendo trasladada urgentemente al Hospital Universitario  Insular de Gran Canaria. 

  1. Un joven a punto de morir en Canarias por intentar abrir una botella
  2. Se cuela en su coche, le roba las llaves y le pide 50 euros para devolvérselas en Canarias. Guardia CivilSe cuela en su coche, le roba la llave y le pide 50 euros para devolvérselas en Canarias

En las primeras horas, la investigación presentó un importante desafío: la  víctima permanecía ingresada, inconsciente e indocumentada, lo que  impedía establecer comunicación y complicaba su identificación. Ante  esta situación, los responsables de la investigación solicitaron la  intervención del Equipo Territorial de Policía Judicial de Vecindario, que  asumió las diligencias. 

Gracias a las gestiones realizadas, entre ellas la toma de huellas  dactilares, se logró la plena identificación del agredido. Los informes  médicos iniciales confirmaron la extrema gravedad de su estado, con un  pronóstico muy reservado. 

A partir de ese momento, la investigación se centró en la obtención de  material gráfico que permitiera esclarecer los hechos. Los agentes  identificaron la zona exacta de la agresión, situada frente a la terraza de  un establecimiento. Aunque las cámaras del lugar captaron el incidente de forma parcial, pudieron observar la presencia de un autobús que se detuvo  en el momento del suceso. 

Este hallazgo resultó decisivo. El Área de Investigación del Puesto  Principal de Vecindario realizó un análisis detallado de las grabaciones del  transporte público, que mostraron a la víctima, al agresor y a un tercer  varón discutiendo en el interior del vehículo. La visualización de la  matrícula del coche permitió identificar plenamente al presunto autor. 

Posteriormente, y aprovechando el conocimiento de los agentes sobre el  entorno social de la localidad, se llevaron a cabo diversas gestiones para  localizar al agresor, que permanecía oculto al saberse buscado.  Finalmente, ante el avance de la investigación que permitió su completa  identificación, el individuo decidió entregarse voluntariamente el 10 de  diciembre de 2025 en el Puesto Principal de Vecindario, donde fue  detenido como presunto autor de un delito de homicidio en grado de  tentativa. 

La agresión, de una violencia extrema, se produjo cuando la víctima ya se  encontraba inmóvil, recibiendo varios golpes en la cabeza. El hombre, de  40 años, continúa ingresado con pronóstico muy grave, lo que pone de  relieve la gravedad de los hechos. 

El suceso, motivado por una disputa anterior, evidencia la importancia de  una actuación policial rápida y eficaz para garantizar la seguridad  ciudadana y evitar que personas capaces de causar un daño tan severo  permanezcan en libertad. Este tipo de episodios generan una lógica  preocupación entre los vecinos al producirse en espacios públicos y en  horario nocturno. 

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas al  Juzgado de San Bartolomé de Tirajana en funciones de guardia, cuyo  titular ha decretado el ingreso en prisión provisional del detenido. 

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas