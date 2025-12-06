Inversión estatal de 2,98 millones de euros para cuatro producciones cinematográficas canarias

El Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), ha resuelto el segundo procedimiento de ayudas generales para la producción de largometrajes sobre proyecto de 2025, por un importe de 28.350.000 euros. Por comunidades autónomas, cuatro productoras canarias recibirán subvenciones que suman 2,98 millones de euros.
La dotación presupuestaria total para la convocatoria de 2025 es de 55 millones de euros, divididos en dos procedimientos. En el primero, resuelto el 15 de octubre, se concedieron 26,6 millones de euros a 27 proyectos, mientras que en el segundo, de los 40 proyectos que solicitaron la ayuda, han resultado beneficiarios 29, de los que 24 corresponden a la categoría de ficción y cinco a la de animación. Del total de proyectos beneficiarios, once son coproducciones internacionales, que reciben ayudas por valor de 10.230.000 euros.
Además de las de Canarias, 24 productoras catalanas, con participación en 12 proyectos diferentes, suman ayudas por valor de 8,5 millones de euros; 29 madrileñas, con participación en 18 proyectos, reciben 7,9 millones; cuatro valencianas obtienen 1,2 millones para cuatro largometrajes; tres productoras de Galicia reciben 1,3 millones de euros por su participación en dos proyectos y nueve productoras del País Vasco son beneficiarias de 4,7 millones para cinco films.
En cuanto al impacto de las cláusulas para reducir la brecha de género, de los 13 proyectos dirigidos exclusivamente por mujeres de los solicitantes admitidos, 11 han resultado beneficiarios, lo que supone un 37,93% del total de proyectos beneficiarios.