Joel Angelino despide 2025 y abre 2026 con dos films

Dos proyectos cinematográficos ocupan estos días al actor cubano Joel Angelino, afincado en Tenerife desde hace tres décadas. Uno ya es una realidad, la película Neurótica anónima, y el segundo está comenzando a tomar forma, el largometraje Acoso.
El intérprete viaja esta semana a su país, pues el 46º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que se celebra en La Habana desde el jueves y hasta el 14 de diciembre, estrena el sábado en su sección oficial Neurótica anónima.
La cinta, dirigida por Jorge Perugorría, está protagonizada por Mirtha Ibarra y se basa en la obra teatral homónima que ella misma escribió, dirigió y protagonizó junto a Joel Angelino. “Iluminada, una mujer de la tercera edad con un marido alcohólico, que vive en una sociedad bajo la amenaza de una pandemia de salud mental -puede leerse en su sinopsis-, se enfrenta a la pérdida de su único santuario: el cine de Cuba donde lleva 30 años trabajando de acomodadora y usando las películas para escapar de su dura realidad y de su propia neurosis.
ILUMINADA
“En la obra y en la película -detalla Joel Angelino en una charla con DIARIO DE AVISOS- encarno al proyeccionista del cine, Denis. Es un hombre con una gran cultura cinematográfica. Ella mantiene una relación muy tortuosa con su esposo y su única vía de escape es el amor por el cine, se siente identificada y sueña con los personajes femeninos que contempla en las películas. De manera que Denis y ella comparten estos sueños, en un mundo que transita entre la realidad y la ficción”.
El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana estrena este sábado ‘Neurótica anónima’
Desde esa perspectiva, Neurótica anónima puede entenderse como un homenaje al séptimo arte, pero también como una exploración por los sentimientos de una mujer a la que el paso del tiempo sitúa en la encrucijada de abandonar un universo que le apasiona, frente a una realidad que cada día le resulta más incómoda.
EL PROYECCIONISTA
“El proyeccionista muestra en la pantalla grandes títulos de la historia del cine -apunta Joel Angelino-, Psicosis (Alfred Hitchcock, 1960), Thelma & Louise (Ridley Scott, 1991), Tiempos modernos (Charles Chaplin, 1936), Juana de Arco (Carl Theodor Dreyer, 1928)…, que a la vez se parodian para mostrar las ensoñaciones de Iluminada, con una vida muy apagada, a pesar de su nombre”.
El grueso del rodaje, detalla el actor cubano, se desarrolló hace un año y medio. “Fue durante dos intensos meses de verano, aunque seguimos rodando después. Contamos con muy poco presupuesto y resultó un trabajo arduo, pero todos estábamos muy felices e implicados en lo que hacíamos”.
Hace más de 30 años, Ibarra, Perugorría y Angelino coincidieron en la emblemática Fresa y chocolate (1993), de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío. “Jorge ha desarrollado también una carrera como director, pero yo nunca había trabajado antes con él dirigiéndome. Sin embargo, esa manera de controlar todo cuanto pasa en el rodaje, de dirigir las escenas corales y saber perfectamente lo que quiere de cada intérprete, su forma de levantar el ritmo en cada secuencia, la amabilidad con la que se dirige a cada uno… Ha sido una experiencia maravillosa que me recordó mucho a la forma de trabajar de Titón Gutiérrez Alea. Al fin y al cabo, Perugorria aprendió mucho de él”.
LA IDEA
El origen de Acoso, que rodará en 2026 en Canarias Joel Angelino, se halla en una vivencia personal. En el reencuentro, años más tarde, con quien lo acosó en la infancia. “Al encontrármelo, sentí rabia y ganas de tomarme la justicia por mi cuenta”, confiesa. “Pero enseguida me di cuenta de que la mejor manera de sacar toda esa ira que aún sentía era transformarla en experiencia artística”.
A partir de ahí, con un argumento suyo y del cineasta canario Santiago Ríos, con la colaboración de la actriz cubana Gretel Cazón, el guion lo han escrito Amílcar Salatti y el propio Joel Angelino. Un guion que transita por distintas formas de acoso, denigración y discriminación, y, también y sobre todo, por las personas que las padecen.
‘Acoso’ será la primera película que dirija el intérprete, que estará acompañado por el cineasta canario Santiago Ríos
Será la primera película que dirija Joel Angelino, acompañado por Santiago Ríos, cuya asesoría en el proyecto resulta fundamental, recalca el intérprete. “Santiago abrió la historia a los diferentes tipos de acoso y, además, me acompaña como director. Tengo experiencia en la dirección de actores, pero no en la técnica cinematográfica, y en esa parte él es esencial”.
Con la habitual reserva que acompaña a los proyectos cinematográficos incipientes, Joel Angelino adelanta que Carlos Sáenz asume la dirección de arte de Acoso, mientras que Roberto Ríos se encarga de la fotografía. En el reparto figuran nombres como Adrià Collado, Águeda Lima, Getrel Cazón, Marcela Kauffman o el propio Joel Angelino. Además, Chago Melián cantará la canción principal del film: Quiero escapar de ti.