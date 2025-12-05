La cartelera de estrenos habla en español

Esta semana el cine español vuelve a ser protagonista, con Me has robado el corazón, Golpes o Playa de Lobos, títulos que compartirán cartelera con otras propuestas como la segunda parte de Five nights at Freddy’s.
Comenzamos con Me has robado el corazón, comedia romántica con toques de road movie escrita y dirigida por Chus Gutiérrez, inspirada en un hecho real ocurrido en Estados Unidos. Protagonizada por Óscar Casas y Ana Jara, el reparto se completa con nombres como Luis Zahera, Ana Milán o Arturo Valls. Es la historia de Eric, un joven ingeniero que engaña a Vera tras conocerla en una aplicación de citas para que le lleve en coche a Galicia después de robar un banco en Madrid, mientras la policía les persigue.
También de atracos habla Golpes, una nueva mirada sobre el cine negro de los años 80. Dirigida por Rafael Cobos, al frente de su ópera prima, cuenta con Luis Tosar, Jesús Carroza y Teresa Garzón. Sigue a Migueli, quien al salir de prisión reúne a su banda para robos rápidos que cierren cuentas del pasado, pero choca con su hermano Sabino, policía al mando, en un dilema entre ley, familia y lealtad.
Rodada en Fuerteventura
Playa de Lobos es una ingeniosa comedia negra dirigida por Javier Veiga y rodada en Fuerteventura, que aterriza en cines tras ser reconocida en el Festival de Comedia de Begur con premios a la mejor dirección y a la mejor interpretación de Guillermo Francella. Está coprotagonizada por Dani Rovira y en el reparto también encontramos a Antonia San Juan, a Marta Hazas y al propio Javier Veiga. En la película, Manu, empleado de un chiringuito de playa, se enfrenta a Klaus, un turista que se niega a dejar la última tumbona, hasta que la tensión revela sospechas y una perturbadora propuesta.
Five nights at Freddy’s 2
Otro de los grandes estrenos de la semana, sobre todo para los aficionados al cine de terror y seguidores del videojuego original, es Five nights at Freddy’s 2. Para la secuela del fenómeno que recaudó 300 millones, regresan Josh Hutcherson, Elizabeth Lail y Piper Rubio, junto al legendario Matthew Lillard. Un año después de la pesadilla en la pizzería de Freddy Fazbear, Mike y Vanessa ocultan la verdad de lo que pasó a Amy, pero ella volverá a conectar con los animatrónicos poseídos.
Otros estrenos
El cineasta noruego Joachim Trier estrena Valor sentimental, un drama íntimo sobre los lazos familiares y las heridas emocionales que el tiempo no logra borrar. Con Stellan Skarsgård y Elle Fanning, sigue el reencuentro de dos hermanas con su padre ausente, un cineasta en decadencia que regresa para filmar en la vieja casa familiar.
También se estrena Eternity, una comedia romántica de ciencia ficción dirigida por David Freyne, con un reparto estelar encabezado por Miles Teller, Elisabeth Olsen y Callum Turner.
Además, tras su paso por el Festival de Sevilla llega La tierra de Amira, primer largometraje de Roberto Jiménez, protagonizado por Mina El Hammani y Manuel Morón. Premiada por promover la igualdad de género, narra el encuentro entre un viudo y una temporera marroquí, cuya convivencia desafía diferencias culturales y generacionales en una finca solitaria.
Por su parte, Papeles, dirigida por el cineasta panameño Arturo Montenegro y protagonizada por Megan Montaner, Carlos Bardem y Antonio Dechent, se estrena tras inaugurar el Festival Internacional de Cine de Almería. Basada en el escándalo de los Papeles de Panamá, ha sido reconocida internacionalmente.
Cine familiar
Para cerrar la semana con opciones familiares, llegan dos animaciones vibrantes: 200% Wolf: Pequeño gran lobo, secuela de la adaptación de 2020 de la novela de Jayne Lyons 100% Wolf, donde Freddy Lupin, el valiente caniche rosa, debe salvar a su amigo espíritu lunar Moopoo tras un deseo que lo transforma en lobo. Y Hanna y las Navidades olvidadas, dirigida por Elena Ruiz, que sigue a una niña y sus amigos monstruos en una aventura navideña. Ambas prometen risas y lecciones sobre amistad y tradición.