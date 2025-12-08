La criminalidad convencional y los ciberdelitos aumentan en Santa Cruz

La criminalidad convencional ha subido en la capital tinerfeña un 2,5% en el tercer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2024.
También se han incrementado los robos con fuerza, violencia, intimidación en domicilios y establecimientos, al igual que los ciberdelitos y las infracciones relacionadas con el tráfico de drogas.
Estos datos se desprenden de la estadística del Ministerio del Interior, que fija un total de 8.50 infracciones penales cometidas en el municipio en 2025 frente a las 7.636 de 2024, lo que implica un aumento del 5,4%.
Mientras, la criminalidad convencional (homicidios, delitos graves y menos graves, secuestros, agresiones sexuales, robos o tráfico de drogas) también sube un 2,5%, con 6.625 delitos en el último trimestre del año frente los 6.461 de 2024.
En cuanto a cibercriminalidad, el aumento es del 21,3% (1.425 en 2025 y 1.175 en 2024).