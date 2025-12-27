La Laguna anuncia la vuelta del servicio gratuito de empaquetado: cuándo, dónde y horario

El Ayuntamiento de La Laguna, en Tenerife, ha puesto en marcha este diciembre una nueva edición del servicio gratuito de empaquetado de regalos en distintos distritos, una iniciativa impulsada por la Asociación Empresarial La Laguna Zona Comercial (LLZC) y FAUCA, en la campaña de Navidad 2025.
Después de estar operativo los 22, 23 y 24 de diciembre, continuará los días 3, 4 y 5 de enero, en horario general de 11:00 a 19:00 horas, según ha concretado en una nota el Ayuntamiento.
Los puestos de empaquetado se ubicarán en la plaza El Ramal (Tejina), plaza José Hernández Arocha (Taco), plaza El Tranvía (La Cuesta) y plaza de la Catedral, en el centro histórico.
La concejal de Comercio, Estefanía Díaz, ha señalado que esta acción forma parte del conjunto de iniciativas que se desarrollan durante la campaña de Navidad para respaldar al comercio local y reforzar el atractivo de las zonas comerciales del municipio.
“El objetivo es facilitar las compras y ofrecer un servicio añadido que mejore la experiencia de las familias que eligen La Laguna para realizar sus compras navideñas”, ha añadido.
La campaña de empaquetado navideño se integra en la programación global de la Navidad 2025 en La Laguna, una estrategia conjunta entre el Ayuntamiento y las entidades comerciales que busca incentivar el consumo local, apoyar a los pequeños y medianos comercios y consolidar las zonas comerciales abiertas como espacios “cercanos, accesibles y atractivos” para la ciudadanía.